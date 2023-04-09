Krack: "Gelişim yarışı zorlu geçecek ancak boş boş oturmayacağız"

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2023 sezonuna herkesi şaşırtarak giriş yapan Aston Martin, ilk üç yarışın tamamında Fernando Alonso ile podyuma çıkmayı başarmasının ardından an itibariyle takımlar şampiyonasında ikinci sırada!

Dan Fallows ve Eric Blandin önderliğinde doğru konsepti yakalamayı başaran takımın sezon ilerledikçe bütçe sıkıntıları nedeniyle geri düşebileceği söyleniyor.

Gelişim yarışında zorlanacaklarını kabul eden Mike Crack, yine de mücadeleyi sürdüreceklerini ve boş boş oturmayacaklarını söylüyor.

Krack, "Aracın iyi olduğunu düşünüyorum. İlk üç yarışta rekabetçiydik, dolayısıyla bu düşüncemi doğrulayabiliyoruz.

"Şimdi diğer takımlarla gelişim yarışında olacağız, bakalım kim ne zaman güncelleme getirecek?"

"Büyük takımlara ayak uydurmak zor olacak. Küçük takımlarla mücadele etmiyoruz, çok büyük takımlarla mücadele ediyoruz, bu takımla çok deneyimli ve büyük altyapılara sahip -yine de mücadele edeceğiz. Kendini işine adayan insanlarla dolu bir ekibiz. Boş boş oturmayacağız." dedi.