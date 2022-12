Krack: "Gelecek sezon hedefimiz dördüncülük savaşı vermek"

Son iki seneyi orta grubun aşağılarında geçiren Aston Martin'in gelecek için kuvvetli yatırımlar yaptığı sır değil. Yeni bir fabrika ve rüzgar tüneli inşa ettiren takım, pilot kadrosunu ise çifte şampiyon Fernando Alonso ile güçlendirdi.

F1'deki gelişim eğrilerinin genellikle yavaş ilerlediği düşünülürse, Aston Martin'in hemen önümüzdeki sezon ön gruba yükselmesi pek olası görünmüyor; yine de takım nispeten gerçekçi hedeflerle şampiyonluk yolunda emin adımlar atmaya devam etmekte.

RacingNews365'e konuşan Mike Krack, "Geçen sezonu yedinci sırada bitirdik. Gelecek yıl daha iyi olmalı, net bir adım atmalıyız."

"Gelecek yıl en önde yer almak istediğimizi söylemek abes kaçar, bu çok iddialı ve gerçekçi değil. Yine de bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz."

"Şu ana kadar attığımız adımlar ve Fernando Alonso'nun takıma katılmasıyla birlikte hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Geçen sezon Alpine ve McLaren arasındaki dördüncülük mücadelesine sahne oldu, eğer bu mücadeleye dahil olabilirsek büyük bir adım atacağız." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin, talks to new team-mate Fernando Alonso, Aston Martin, as Pedro de la Rosa looks on

Fotoğraf: Mark Sutton