Krack: "Gelecek sezon hedefimiz dördüncülük savaşı vermek"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, gelecek yıl ön grupta olmayacaklarını, ancak gerçekçi hedefler koyarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.
Son iki seneyi orta grubun aşağılarında geçiren Aston Martin'in gelecek için kuvvetli yatırımlar yaptığı sır değil. Yeni bir fabrika ve rüzgar tüneli inşa ettiren takım, pilot kadrosunu ise çifte şampiyon Fernando Alonso ile güçlendirdi.
F1'deki gelişim eğrilerinin genellikle yavaş ilerlediği düşünülürse, Aston Martin'in hemen önümüzdeki sezon ön gruba yükselmesi pek olası görünmüyor; yine de takım nispeten gerçekçi hedeflerle şampiyonluk yolunda emin adımlar atmaya devam etmekte.
RacingNews365'e konuşan Mike Krack, "Geçen sezonu yedinci sırada bitirdik. Gelecek yıl daha iyi olmalı, net bir adım atmalıyız."
"Gelecek yıl en önde yer almak istediğimizi söylemek abes kaçar, bu çok iddialı ve gerçekçi değil. Yine de bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz."
"Şu ana kadar attığımız adımlar ve Fernando Alonso'nun takıma katılmasıyla birlikte hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum."
"Geçen sezon Alpine ve McLaren arasındaki dördüncülük mücadelesine sahne oldu, eğer bu mücadeleye dahil olabilirsek büyük bir adım atacağız." dedi.
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Fotoğraf: Mark Sutton
Aston Martin F1 tarihinin en ilginç takımlarından biri, nitekim takım sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu Lance Stroll dört senedir takımın bir parçası durumunda -öyle ki, 2019'da kendisinin takıma katılabilmesi için normalde takımda kalması beklenen Esteban Ocon'un anlaşması yenilenmemişti.
Bu olağandışı dinamiğin takıma zarar vermediğini söyleyen Krack, "Takım içindeki dinamikler diğer herhangi bir pilotla nasıl ilerleyecekse öyle ilerliyor."
"Lance mühendislerine yardımcı oluyor, mühendisler ona yardımcı oluyor, ardından tüm verileri değerlendiriyoruz. Her şey aynı."
"Aynı şekilde takım emirleri konusunda da her şey aynı. Bazen sürücüler farklı stratejilere sahip olabiliyor, veya bir diğer pilot şampiyonada fark yaratabiliyor. Ancak bunları önceden tartışmak her zaman önemlidir." dedi.
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