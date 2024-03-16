Krack: "Fernando takıma saf hızdan daha fazlasını katıyor"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, "yaşlı kurt" Fernando Alonso'nun Silverstone ekibine kanıtlanmış hızından çok daha fazlasını getirdiğini söylüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, koltuk montajı sırasında
Zak Mauger / Motorsport Images
42 yaşındaki pilot, 2023'ün başında dünya şampiyonu Sebastian Vettel'den boşalan koltuğu devralmıştı. Bu sezon ise, Aston Martin'de ikinci sezonunu geçiriyor.
Alonso'nun takımı pist içinde ve dışında her alanda zorlamaya devam ettiğini söyleyen Krack, "Bunu geçen yıl takıma katıldığında da görmüştük."
"Bu sadece kanıtlanmış yetenek ve yarış becerisi açısından getirdikleri değil; bence bunu tartışmamıza gerek yok. Ekibe ekstra bir şeyler katıyor, herkesi yönlendiriyor, itiyor ve motive ediyor. Sabahın ilk anından gecenin geç saatlerine kadar örnek olacak şekilde liderlik ediyor."
"Bu tüm takıma bulaşan bir şey, bunu korumak istiyoruz." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Krack, Alonso'nun George Russell'dan uzak durmak için mücadele ettiği ve sert lastiklerden mümkün olduğunca fazla hız elde etmeye çalıştığı Suudi Arabistan GP'sinden bir örnek verdi.
Alonso bir "B Planı" olup olmadığını sorarak sadece takımına düşünecek bir şey vermekle kalmadı, aynı zamanda rakiplerini de diken üstünde tuttu.
Krack, "Temel olarak B Planını sordu. Bir B Planı var mı?"
"Fernando her zaman sizinle dalga geçiyor, bu konuda gerçekten dürüst olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Çünkü tüm stratejileri önceden biliyor, tüm pilotların nerede olduğunu biliyor. Bazen bunu bilerek bile yapıyor çünkü rakiplerin onu dinlediğini biliyor. Yani o yaşlı bir kurt."
"Ama bizi her zaman uyandırır. Bir tur boyunca her şeyi okuyabileceğinizi düşündüğünüz anda bir telsiz çağrısı geliyor ve Fernando'nun her zaman yaptığı gibi 'Peki ya B Planı? Biz de B planına bir göz attık ama B planıyla bitirdiğiniz yerde bitiremezsiniz." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Krack ayrıca Alonso'nun Russell'ı geride tutarak Mercedes sürücüsüne birde fazla tur DRS vermekten başarıyla kaçınmasını da övdü.
KRrack, "Oldukça güçlüydü. George'un arkada olduğunu biliyorduk, iyi bir hızı vardı ve DRS'ye girmesine izin vermek istemedik. Bu yüzden aralarındaki farkı her zaman 1.5 ila 1.0 saniye arasında tuttuk."
"Sonra ne kadar idare edeceğim ve sona ulaşmak için ne kadar zorlayacağım? diye sordu. Ama bence bunu muhtemelen başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde başardı. Aradaki farkı nereden bulduğunu bilmiyorum. Bence o her zaman duruma hakimdi." dedi.
Krack, takımın önceliğinin Alonso'yu 2025'e kadar takımda tutmak olduğunu vurgularken, İspanyol pilotun değerlendirebileceği başka fırsatlar olduğunu da kabul etti.
Krack,"Her şeyden önce ne yapmak istediğine kendisinin karar vermek istediği bir sır değil. Fernando ile çalışmaya devam etmek istediğimizi söyleyip durmamın da bir sır olmadığını düşünüyorum."
"Ayrıca en önemli şeyin ona hızlı bir araç vermemiz olduğunu da söyledim. Böylece bu projeye inanacak, bu takıma inanacak ve diğer her şeyi önümüzdeki haftalarda tartışmamız gerekecek.
"Şimdi, bu kalibrede bir sürücünün herkes için cazip olduğu açık, bu açık, ama onu tutmaya çalışacağız." dedi.
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