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Formula 1 Haberler

Krack: "Fernando ile ortaklığımız gelecekte sürüşten de öteye geçebilir"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun takımın geleceğinde büyük rol oynayacağını ve aralarındaki ortaklığın derinleşebileceğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Krack: "Fernando ile ortaklığımız gelecekte sürüşten de öteye geçebilir"
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Geçtiğimiz sezon yaz arasına girildikten kısa bir süre sonra F1 dünyasını şoka sokarak Aston Martin ile anlaşan Alonso'nun hedefi, yapılanmasını sürdüren ve yeni tesisleriyle güçlenmeye devam eden takımla olası bir şampiyonluk savaşına dahil olabilmek.

Her ne kadar takım arkadaşı Esteban Ocon'a mağlup olsa da kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyan ve Aston Martin'i çok yıllı bir sözleşmeye ikna eden İspanyol pilot, şimdiden yeni takımıyla oldukça iyi ilişkiler kurmuş vaziyette.

Bu duruma değinen Mike Krack, yeni pilotlarının emekli olduktan sonra dahi kendileriyle çalışmaya devam edebileceği görüşünde.

Krack, "[Alonso] ile şimdiden oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik, dolayısıyla aramızdaki ortaklık sürüşten de öteye geçebilir."

"Fernando takımın temel bir parçası olarak aramıza katıldı, zaman içinde bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz." 

"Ancak takımın geleceğinde büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyorum." dedi.

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