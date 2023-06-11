Krack: "Fernando birkaç yıl daha kalmak isterse mutlu oluruz"

F1'de "yaş mı tecrübe mi" tartışmasına bu sene itibariyle son noktayı koyan Alonso, 42 yaşında olmasına rağmen ne formundan, ne de tutkusundan hiçbir şey kaybetmiş değil.

Gelecek sezon da kesin bir şekilde yarışmaya devam edecek olan Alonso için asıl soru, 2026 kurallarını da deneyip denemeyeceği.

Tek sorun, 2026 kuralları devreye girdiğinde Alonso'nun 45 yaşına basacak olması; çok uzun süredir hiçbir pilot bu yaşlara kadar yarışmayı denemedi.

Aston Martin ise durum ne olursa olsun Alonso ile devam etmek istediğini açıkça dile getirmekte.

RacingNews365'e konuşan Mike Krack, "[Fernando'nun yarışmayı bırakmak istemediğini] duymak güzel, bizimle birkaç yıl daha kalmasından mutlu oluruz."

"En önemli özellikler önde kalma arzusu ve motivasyon, Fernando bu iki özelliği de tamamen taşımakta!"

"Dürüst olmak gerekirse bu konuda çok fazla düşünmüyoruz. Yarış yarış ilerliyoruz ve her yarışta iyi olmaya çalışıyoruz.

"Fernando'nun söylediklerini duymak güzel, sadece bu konu hakkında henüz pek düşünmedik. Yavaş yavaş düşünmeye başlayabiliriz!" dedi.