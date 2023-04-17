Krack: "F1'in DNA'sını korumak zorundayız"

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2023'ün ilk sprint hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinde gerçekleşecek. Bu, formatın 2021'de tanıtılmasından bu yana bir sokak pistinde yapılacak ilk sprint olacak ve bu sezon toplam altı sprint yapılacak.

Ancak format henüz mükemmel değil ve F1 takımlarının Bakü'ye dönüş öncesinde Cumartesi günkü sprinti yarıştan bağımsız hale getirmek üzere bir anlaşmaya vardıkları anlaşılıyor.

Bunun sonucunda takımlar, Cuma sabahı sadece bir antrenman seansı yapacak ve ardından yarış için sıralama seansı gerçekleşecek.

Cumartesi günkü sprint ise yarışı etkilemeyecek ve 100 km koşulacak.

Krack, yeni format hakkında şunları söyledi: "F1 genel olarak gelişmek zorunda ama aynı zamanda DNA'sını da korumak zorunda."

"Bunu nasıl başaracağımız konusunda oldukça yapıcı tartışmalar oldu, çünkü tüm paydaşların çıkarlarını da anlamanız gerekiyor ki biz de bunu yapıyoruz."

"Ama aynı zamanda şu anda düzenlemeler, lastik kullanılabilirliği, motorun ömrü ve tüm bunlarla ilgili çok sıkı bir zaman çizelgemiz var."

"Tüm bu noktaları hesaba katmalı ve mantıklı bir uzlaşma bulmaya çalışmalısınız, belki de bir noktada tek bir takımın çıkarlarını bir kenara bırakıp büyük resme bakmalısınız."