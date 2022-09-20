Krack: "Eğer iyi bir araç üretemezsek, Fernando ile çalışmak kolay olmayacak"

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Aston Martin, sezon sonunda emekli olacak Sebastian Vettel'in koltuğu için Fernando Alonso ile anlaştı.

İspanyol pilot, şu anda griddeki en hızlı pilotlardan birisi olmaya devam ediyor ve hedefi, yakın zamanda zirveye dönmek.

Aston Martin'in mevcut pozisyonu göz önüne alındığında bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı şimdilik bir muamma.

BBC Sport'a konuşan Aston Martin patronu Mike Krack, Alonso ile anlaşmalarının artılarını ve eksilerini anlattı.

Krack, şöyle dedi: "Bizi, o seviyede olmayan diğer sürücülerden daha fazla zorlayabilir. Haliyle durum muhtemelen şu anda olduğundan çok daha zor olacak."

"Artıları ve eksileri tartıştık. Sonuç olarak bunun doğru bir adım olduğuna karar verdik. Bizim için tamamen farklı bir mücadele olacak."

"Normalde bu deneyime sahip sürücülerin kazanma arzusu yoktur. Normalde bu arzu, bir pilot zaten kazanmışsa azalır."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alessio Morgese

"Oysa Fernando hız, açlık, motivasyon ve deneyimin eşsiz bir kombinasyonuna sahip. O bizim için mükemmel bir aday."

"Dezavantajı şu olabilir; Eğer ona verdiğimiz araç yeterince iyi değilse, o zaman işimiz kolay olmayacak. Ancak araç yeterince hızlı değilse her sürücü için durum zordur."

"Fernando gibi birine sahip olmanın takım olarak bir sonraki adımı atmak için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Şampiyonları yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor ki biz bunu Sebastian ile zaten yaptık. Bu sürücüler oldukça talepkâr oldukları için onları yönetmek çok zor. Eğer şeffaf, dürüst ve açık olursanız Sebastian'ı yönetmenin o kadar da zor olduğunu söyleyemem. Bence aynı şey Fernando için de geçerli."

"Beklentiler, sonuçlarla eşleşmediğinde ya da açık sözlü olmadığınızda zorluklar ortaya çıkıyor."

"Fakat Fernando, buraya geldiğinde muhtemelen birlikte çıktığımız ilk yarışı kazanamayacağımızı çok iyi biliyor."

"Yine de her şeyimizi vereceğimizden ve söyleyeceklerini dinleyeceğimizden emin olabilir. Eğer bir şeyi yapamıyorsak, ona açık ve şeffaf bir şekilde 'Bak, bunu yapamayız. Tüm imkanlarımız dahilinde şimdi yapabileceğimiz şey bu' diyebiliriz."

"Bence böyle bir diyalog olursa sorun olmaz."