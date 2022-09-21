Krack: "Dalgalanma nedeniyle seçtiğimiz konsepti hiçbir zaman çalıştıramadık"

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Kanadalı milyarder ve takım sahibi Lawrence Stroll, 2021 sezonunun başında kendilerine 2025 yılına kadar kazanma hedefi koymuştu.

Ancak 2020'deki dördüncülüğün ardından, son iki sezonda önce yedinciliğe ve şimdi de dokuzunculuğa düştüler.

Stroll, önümüzdeki yılın başlarında faaliyete geçmesi beklenen yeni fabrikayı finanse etti ve eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows'u teknik direktör olarak takıma getirdi. 2023 aracı, Fallows'un liderliğinde tasarlanan ilk Aston Martin olacak.

Yine de bu yıl şimdiye kadar hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bıraktılar ve son dönemde ilerleme kaydetseler de, yılı en yavaş birkaç takımdan biri olarak kapacak gibi görünüyorlar.

Mike Krack, mevcut temponun farklı sebepleri olduğu görüşünde.

Krack, "Çok fazla finansal kaynak koyduğunuz ve çok hızlı büyüdüğünüz, birkaç kişiye bel bağlayan küçük bir yapımız var. Eğer çok hızlı büyürseniz, tüm yapıyı buna adapte edemezsiniz."

"Normalde çok hızlı büyürseniz verimliliği düşürürsünüz ve olan şey buydu."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 track walk Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Seçtiğimiz araç konsepti, aerodinamik anlamda çok büyük potansiyeli olan iyi bir yöndü fakat dalgalanma nedeniyle asla kullanılamadı."

"Son dönemde ilerleme kaydetmemiz sağlayan şey, aracın teknik zayıflıklarını tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için çok çalışmış olmamızdı. Bunlar paralel şekilde gerçekleşen şeylerdi."

"Biri araç ağırlığı, biri sürücü geri bildirimi ve biri de aerodinamik performanstı. Tüm alanları geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz."

"Yaşanan değişimin hızı ve bu noktaya kadar kaydettiğimiz ilerleme, bunu sezon sonuna kadar sürdürebileceğimiz konusunda bana güven veriyor." dedi.

Krack, takımın sahibi Lawrence Stroll'ün kendilerine baskı uygulamadığını da ekledi.

"Bu takıma yaptığı finansal yatırım elbette ona talepkâr olma hakkı veriyor fakat aşırı baskı yapmıyor."

"Haftada bir ya da buna benzer bir zaman diliminde yanımıza geliyor ve neler olup bittiğini, sonraki adımların neler olduğunu, neden böyle bir performans gösterdiğimizi, bundan sonra ne yapacağımızı ve stratejimizin ne olduğunu konuşuyor. İki saat sonra da yapacak başka işleri oluyor. Gelip her bir maddeye tek tek karar vermiyor. Böyle bir şey yok."

"Başkana en azından haftada bir güncelleme sunmak doğrudur. Arada telefon görüşmeleri de oluyor ama bunlar daha çok sohbet havasında geçiyor."

"Onun sabrına hayranım. Çünkü başarı istediği zaman diliminde gelmedi ve gösterdiği sabır onun gerçekçi olduğunu, ne yaptığını bildiğini gösteriyor."