Krack: "Bu sezon Aston Martin'de ilk kez yüzler gülüyor"

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Aston Martin, sezona en kötü başlangıcı yapan takımdı. İlk üç yarıştan puan alamayan ve bir kez dahi Q3'e kalamayan takım, Avustralya'da Lance Stroll ve Covid-19 karantinasından dönen Sebastian Vettel'in toplam dört kez kaza yaptığı felaket bir hafta sonunun ardından, Imola'ya nispeten düşük beklentilerle gelmişti.

Fakat sıralama turlarında Aston Martin'in ilk kez ışık verdiğini söyleyebiliriz, nitekim her iki pilot da güçlü bir performansla Q2'ye kaldı. Stroll kırmızı bayrak sonrası başlayan sağanak yağmur sebebiyle ancak 15. olabilirken, Sebastian Vettel Q3'e kalmayı başardı. Q3'te dokuzuncu olan Vettel, 2021 Meksika GP'sinden bu yana en iyi sıralama sonucunu elde etmeyi başardı.

Takım patronu Mike Krack, Vettel'in performansının olumlu olduğunu söylemekle birlikte halen daha büyük sorunlara sahip olduklarını da kabul ediyor.

Krack, "Tahmin edebileceğiniz üzere, zorlu geçen üç yarışın ardından, bu sonuç bizim için büyük bir moral kaynağı oldu."

"Dün ilk kez yüzlerin güldüğünü gördüm. Anın tadını çıkarmak güzeldi, fakat bugün tamamen başka bir gün."

"Tüm sorunlarımız bir gecede ortada kaybolmayacak, yine de fırsatınız varken anın tadını çıkarmalısınız."

"Bence dokuzuncu sıra, performans açısından olmamız gereken konumdan daha yüksek. Ancak bu, etrafımızdaki ve arkamızdaki araçlara zorluk çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor.” dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Erik Junius

Vettel, seans tamamen plana uygun gitmese de dokuzuncu sıranın "harika bir sonuç" olduğunu söyledi.

Alman pilot, "Açıkçası günü normalde ait olmayacağımız bir yerde tamamladık, bu sıkı bir çabanın ürünü. Belki yavaş bir başlangıç ​​yaptım, Q1 ve Q2'de rahat hissetmek için araçla biraz daha zamana ihtiyacım vardı, ancak bunu başardım."

"Q2'deki ilk turum da iyiydi, bu da Q3'e kalmamız için önemliydi ulaşmak için çok önemliydi. Q3'te iyi bir tur atabilmiş olmak isterdim, ikinci denememde çok geç fren yapıyordum ve 2. virajda dışarı çıktım, ardından da kırmızı bayrak çıktı. Seans için pek de ideal bir son değildi."

"Yine de bu sene ilk kez iki araçla birden Q2'ye kaldık ve ilk kez Q3'e kaldık, bu bizim için harika bir sonuç." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough ise, Melbourne hafta sonundan sonra bu sonucun onları rahatlattığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan McCullough, "Sadece birkaç tur atmaya ve günün sonunda hala tek parça halinde iki araca ihtiyacımız vardı, her iki sürücü de bunu yaptı. Koşullar pek de istediğimiz gibi değildi, ancak pit yolundaki birçok insan için durum aynıydı."

"Bence kesinlikle doğru zamanda doğru lastiklerle temiz turlar almaya çalışmakla ilgili bir gündü."

"Q2'deki zamanlamamız, Seb'in hiçbir zaman temiz bir tur atamadığı anlamına geliyordu. Araçta kesinlikle çok daha fazla potansiyel var, bu yüzden biraz hüsrana uğradım. Ama yine de, Q3'te bir arabaya sahip olmak ve Q1'de havlu atmamak mükemmel!"

"Bu yıl şimdiye kadar bunu hiç yapamamıştık, bu koşullarda kesinlikle biraz daha rekabetçi görünüyorduk." dedi.