Krack, Avusturya’da yaşananlar için Vettel adına 'endişelenmiyor'

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Aston Martin pilotu, Avusturya Grand Prix'sinde Uluslararası Spor Yasası'nın 12.2.1.f maddesini ihlal ettiği için suçlu bulunarak 25.000 € para cezasına çarptırıldı.

Sky Sports'tan Ted Kravitz'e göre Vettel, pilotların 20 dakika boyunca hiçbir çözüm belirtisi göstermeden tartışmasından bıkmış.

Kravitz, "Etrafta dolaşmaya devam ettiler. Görünüşe göre pilotlar arasında büyük bir tartışma vardı. sürüş standartları hakkında konuşuyorlardı ve 20 dakika sürdü.” dedi.

Toplantıyı terk eden ve "FIA'ya, alt kuruşlarına, üyelerine veya üst düzey yöneticilerine ve genel olarak motor sporlarına yönelik manevi zarara veya kayba neden olmakla" suçlanan Vettel, sorgulanmak için komiserler kurulunun huzuruna çağrıldı. FIA tarafından suçlu bulunan Alman pilot para cezasına çarptırıldı.

Takım patronu Krack, Vettel'in kendi fikirlerine hakkı olduğunu ancak kuralların herkes için geçerli olduğunu söylüyor.

Krack, “Bunu kısaca tartıştık”

“Bir takım kurallar var. Pilotlar brifinge katılmak zorundadır ve toplantıyı terk etmemeleri gerektiği de kurallar dahilinde.”

"Yani durumun nasıl ele alındığı ve nasıl gittiği önemli değil.”

"Sebastian'ın kesinlikle bir fikri vardı ve bunu açıklamasına izin vermelisiniz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avusturya GP'si Vettel için kabus gibi geçti Alman pilot, önce sprint yarışında Alex Albon ve sonra Grand Prix'de Pierre Gasly ile temas ederek gerilere düştü ve yarışı pist sınırlarını aştığı için 5 saniye zaman cezasıyla, 15. sırada puan alamadan tamamladı.

‘Zayıf' bir yarış hafta sonunun ardından pilotunun mental durumu sorulduğunda Krack, "Sebastian bir profesyonel ve onu pistlerden uzaklaştırmak o kadar kolay olamaz.”

“Birkaç defa konuştuk ama tamamen morali bozuk değildi.”

"Girdiğimiz pozisyonlarda böyle şeylerin olduğunu biliyor. Bunu kabul ediyor ve bu yüzden endişelenmiyorum.” dedi.