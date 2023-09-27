Krack, Aston Martin'in yeterince gelişemediğini kabul ediyor
Aston Martin takım patronu Mike Krack, İngiliz ekibin bu yıl yeterince ilerleme kaydedemediğinin farkında.
Sezona çok iyi başlayan ve arka arkaya podyumlarla dikkatleri üzerine çeken Aston Martin, bu performansı devam ettiremedi.
McLaren'ın ön bölüme gelmesiyle Aston Martin, beşinci en hızlı takım gibi görünüyor ve zaman zaman Alpine'in baskısı altına giriyor.
Yine de Fernando Alonso'nun aldığı puanlarla dördüncülüğe tutunuyorlar.
Suzuka'da konuşan takım patronu Mike Krack, sezon başına kıyasla pek fazla gelişemeyen İngiliz ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.
Krack, şöyle konuştu: "Güç dengesindeki değişiklikler takımların kaydettiği ilerlemeyle alakalı."
"Bazıları gerçekten ciddi bir ilerleme kaydetti, diğerleri yapamadı."
"Açıkçası, biz yeterince şey yapamadık. Red Bull'la aradaki farkı bazı takımlar kapattı, maalesef biz kapatamadık hatta fark daha da büyüdü."
"Suzuka özel bir pist, gerçek bir değerlendirme için birkaç yarış daha yapmak gerekiyor."
"Araçtan daha fazlasını elde etmemizi isterdim fakat sezon henüz bitmedi. Aradaki farkı biraz olsun kapatabileceğimize eminim."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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