Krack: "Aston Martin'in sözleri lafta kalmayacak"

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Aston Martin, 2023 yılı için Fernando Alonso ile anlaştı ve dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmiş durumda.

Aynı zamanda takımın yaptığı yatırımlar ve anlaşılan önemli isimler, takımdan beklentilerin yükselmesine yol açıyor.

AS'a konuşan Mike Krack, şöyle konuştu: "Gelişiyoruz ve çok ciddi hedeflerimiz var. Bunlar boş sözler değil çünkü yeni bir fabrika, yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyoruz, birçok yeni mühendisle anlaştık."

"Şimdi projemizin tüm bileşenlerinin koordineli çalışmasını sağlamamız gerekiyor fakat kesinlikle iyi bir potansiyel var."

"Biz işimizi çok ciddiye alıyoruz ve hedeflerimizde kararlıyız. Başka hiç kimse bu hedef için bu kadar çok para yatırmıyor."

"Evet, üç yıl içinde kazanmaya başlayacaklarını ya da yüz yarışta zafer elde edeceklerini vadeden takımlar var fakat bunun için ne yapıyorlar?"

"Oysa biz her şeyi baştan hazırlıyoruz; Yeni fabrika, rüzgar tüneli, simülatörler... Bizim çok ciddi hedeflerimiz var ve Fernando bunu çok çabuk fark etti."

"Aslında onu ikna etmemize bile gerek kalmadı çünkü zaten her şeyi biliyordu. Her yerde adamları var. Bize güven duyabilirsiniz çünkü biz sadece konuşmuyoruz, çalışıyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Yine de Krack, takım üzerinde ekstra baskı yapacağı için net tarihler vermekten kaçınıyor.

"Fernando ile sözleşme imzaladığımızda bile büyük sözler söylemedik."

"Hiçbir zaman [hemen] yarış kazanacağımızı ve şampiyon olacağımızı söylemedik."

"Birkaç yıl içinde bu seviyeye ulaşmak için kademeli olarak ilerlemek istiyoruz fakat Fernando'ya sahip olduğumuz için zaferler kazanacağımıza dair hiçbir zaman söz vermedik."

"Ona hızlı bir araç vermeli ve doğru koşulları yaratmalıyız."

"İnsanlar bizi sadece kazanmaktan bahseden bir takım olarak görürse şaşırırım çünkü bunu yapmıyoruz."

"Ana görev, Fernando'nun tüm potansiyelini kullanmasına izin verecek bir araç üretmek. Eğer bunu yapabilirsek, o gerekeni yapacak."

"İspanyol, İngiliz ve genel olarak Aston Martin markasının dünya çapındaki tüm taraftarlarını memnun etmek için bunu yapmaya çalışacağım."

"Formula 1'de iyi bir araca sahip olmanız çok önemli fakat bunu başardığımız zaman, sonucu alacak iyi sürücülere de ihtiyacınız var."

"Biz ikisine de sahip olmak istiyoruz. Yapacak çok işimiz var, her şeyin bir anda olacağını vadedemeyiz ama Fernando'nun takımı motive etmekte çok başarılı olacağından eminiz."

"Herkes gerçekten onun hak ettiği aracı üretme konusunda çok hevesli."

Alonso'nun çok fazla zamanı kalmadığı göz önüne alındığında, iki tarafın planlarının örtüşüp örtüşmediği sorusuna Krack, "Sanırım evet. Formula 1'de çok fazla zamanı kalmadığını söylüyorsunuz ama bu konuda sizinle aynı fikirde olur mu emin değilim."

"Bu kadar yüksek motivasyona sahip, kendini adamış, fiziksel ve zihinsel anlamda mükemmel bir kondisyona, yeteneğe ve deneyime sahip bir sürücünün zamanının tükenmekte olduğunu söyleyemem."

"Valentino Rossi'nin kariyeri buna büyük bir örnek." dedi.