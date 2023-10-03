Krack, Aston Martin’in podyum başarısının devam edeceğine inanıyor
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso’nun Zandvoort’taki podyum başarısının sıra dışı olmadığını düşünüyor ve sezon başındaki formlarına geri dönmelerini umuyor.
İngiliz ekip, Mercedes ve Ferrari’nin gelişmesi ile sezonun ilk yarısındaki formunu koruyamadı.
Alonso’nun ikinci sırada bitirdiği ve podyuma çıktığı Hollanda Grand Prix, takımın bu sezon Kanada Grand Prix’sin beri elde ettiği en iyi sonuçtu.
Fakat Krack, sezonu daha iyi bir noktada bitirebileceklerine dair umutlu.
Performans dalgalanmaları hakkında soru sorulduğunda Krack, şöyle yanıt verdi: “Sezonu tümü ile ele aldığınızda, takımların sürekli iniş ve çıkışlar yaşadığını görebilirsiniz.”
“Dürüst olmak gerekirse, Zandvoort’ta beklediğimizden daha iyi performans sergiledik. Sonrasında ise tamamen farklı bir pist olan Monza’daydık.”
“Fakat bu sezon tüm takımlarda iniş ve çıkışlar gördük, yani bu üzerinde çalışmamız ve anlamamız gereken bir durum.”
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Aston Martin, bu sezon diğer pistlerle kıyaslandığında yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde daha güçlü performans sergiledi.
Krack, “Formula 1’de hiçbir zaman tek bir şey yoktur. Yavaş virajlara sahip pistler de var. Sonuç olarak, bence her zaman denemeye devam etmeli ve aracını geliştirmelisin.”
“Daha yüksek hız gerektiren virajlar var ve bir seçim yapmanız gerekiyor. Eğer birinci sektörde hızlı gitmeyi seçerseniz o zaman ikinci sektörde biraz bedel ödemeniz gerekir. Diğer seçenekler ise, ya olabilecek en iyi şekilde lastikleri korursunuz ya da hızı seçersiniz.”
“En iyi araca sahip değilseniz, böyle kararlar almak zorundasınız.” dedi.
Hazırlayan: Jamila Rustamova
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