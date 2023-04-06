Krack: "Aston Martin'in performansı hakkında sonuca varmak için çok erken"

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Fernando Alonso, Melbourne'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın ardında bu yılki üçüncü podyumunu aldı fakat İspanyol pilot, bu yıl ilk kez Red Bull dışında bir araç tarafından geçildi.

Lance Stroll ise yarışın büyük bir bölümünü Pierre Gasly'nin Alpine'ini ve Carlos Sainz'in Ferrari'sini kovalayarak geçirdi.

Özellikle tek tur performansına bakıldığında, ilk iki yarışta Ferrari'ye, üçüncü yarışta ise Mercedes'e geçildiler. Yine de düzenli olarak ön tarafta yer alarak, geçen yıla kıyasla büyük bir adım atmış oldular.

Şimdiye kadarki üç pistte rekabetçi olmalarının, kendileri için cesaret verici olup olmadığı sorulan Krack, "Bu kesinlikle doğru, üç farklı karakteristiğe sahip üç farklı piste gittik."

"Üç pistte de rekabetçiydik. Bu, diğer pistlerde de rekabetçi olabileceğimiz konusunda kendimize güvenmemizi sağlıyor."

"Pistler temel olarak çok farklı. Mesela Bakü'de çok uzun düzlükler var ama Monako'da düzlük yok, yani tüm bu tür şeyler her zaman gridin değişmesine neden olacak."

"İşte bu yüzden tek bir yarıştan çok fazla sonuç çıkarma konusunda dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum."

"Ayrıca Melbourne'deki yarış stratejisi ve gidişat nedeniyle, sadece durumu yönetmeniz gerekiyordu. Yani kimin ne kadar hızlı olduğunun temsili değildi, bu yüzden sonuç çıkarma konusunda çok katı olmak yerine çok dikkatli davranıyorum." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, chats with Andreas Seidl, CEO, Sauber Group Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, hem sıralama turlarında hem de Melbourne'deki yarışta ilk kez Mercedes'e geçilmelerinin, kendilerini daha temkinli olmaya ittiğini de kabul etti.

"Bu aynı zamanda birkaç yarış beklememiz gerektiğini söylememin temel nedeni."

"Bir yarıştan sonra nerede olduğunuzu söyleyemezsiniz, nerede olduğunuzu gerçekten anlamak için daha fazla veriye ihtiyacınız var."

"Bahreyn'de çok rekabetçi olduğumuzu gördünüz, Cidde'de durum fena değildi fakat burada doğrudan mücadeledeydik."

"Yani tüm verilere bakarsanız ya da tüm verileri alıp nerede olduğunuzu incelerseniz, farkların çok yakın olduğunu göreceksiniz."

Lance Stroll de yarışın ardından takımın çok güçlü olmadığına vurgu yapmıştı.

"Bugün ilk iki yarışta olduğumuz kadar hızlı olduğumuzu düşünmüyorum."

"Alpine burada benim önümdeydi ve çok hızlıydı. Ayrıca Carlos da güçlü bir yarış çıkardı. Daolayısıyla bugün rakiplerimize üstünlük sağladığımızı düşünmüyorum."

"Yine de tüm hafta sonu boyunca sağlamdık ve iyi bir sonuç aldık."