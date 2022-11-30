Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor

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Sezona zorlu bir başlangıç yapan ve özellikle sezonun ilk yarısını çoğunlukla puan potasının dışında geçiren Aston Martin, son birkaç yarışta gaza bastı ve şampiyonada dokuzunculuktan yedinciliğe kadar yükseldi.

Sezonu 55 puanla Alfa Romeo ile aynı puanda kapatan durum, Alfa Romeo'nun en iyi yarış sonucunun dördüncülük olması nedeniyle altıncılığı kıl payı kaçırdı.

Sezonun gidişatı hakkında konuşan Krack, "İlk yarıştan bu yana beri programın gerisinde kaldığımızı düşünüyorum."

"Yine de öndekilere başarılı bir şekilde yetişmeyi başardık. Bence üçüncü yılda, performans açısından net bir gelişme, net bir adım görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu sezonluk hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim."

"Etkileyici bir gelişme kaydettik, bunun yanı sıra Dan [Fallows, eski Red Bull tasarımcısı] gibi insanların takıma katıldığını ve halihazırda burada olan insanlarla kaynaştığını görüyorsunuz."

"Bence çok büyük bir ivme yakaladık, takımla bir araya gelen herkes bu ruhu hissedebiliyor. Dürüst olmak gerekirse, bu yolda devam edebileceğimize inanmak için nedenlerimiz var. Bu açıdan bakıldığında her şey yolunda." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Erik Junius

Sezon başlamadan bir ay önce takıma katılan Krack, başlangıçta büyük değişiklikler yapma konusunda temkinli olduğunu itiraf etti.

Krack, "Bazen radikal değişiklikler yapmamanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Bence sakin kalmayı bilmek önemli."

"Uzun yıllardır F1'in dışındaydım, ama bazı şeyler değişmedi. İlk olarak sorununuzun ne olduğunu analiz etmeniz ve tek seferde beş şey değiştirmemeniz gerekiyor. Bu yüzden öncelikle hangi zayıflıkların giderileceği çok önemli."

"Melbourne'da çok uzun süre konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. İlk olarak sürücüye geribildirim vermemiz gerektiğine karar verdik, böylece aracın ne yaptığını hissedebilecek ve sonra ne yapacağımızı belirleyebilecektik."

"Bu açıdan bakıldığında, personel açısından hızlı hamleler yapmak yerine elinizdeki insanlara güvenmenizin önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü yeni insanların takıma alışmasını beklerken zaman kaybediyorsunuz, belki de birkaç ay kaybediyorsunuz."

"Neyse ki iyi insanlara sahibiz, doğru insanlara sahibiz."