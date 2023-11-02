Krack: "Takım içerisinde sürekli olarak bazı şeyleri tartışıyoruz"

Aston Martin, performansındaki düşüşün ardından McLaren'in dördüncü sıraya yükselmesini engellemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir geliştirme paketi getirdi.

Ancak Sprint hafta sonu nedeniyle antrenman süresi kısıtlıydı ve takım hem Fernando Alonso'yu hem de Lance Stroll'ü pit yolundan ve farklı özelliklerle başlatmayı seçti, Alonso Austin öncesi pakete geri dönmüş oldu.

Son olarak Meksika'da takım, AMR23'te kapalı parkta yapılan ayar değişikliklerinin ardından Stroll'ün bir kez daha pit yolundan başlattı ve her iki pilot da yarış dışı kaldı.

Krack, bunun takımın araç ayarlarında kaybolduğunun bir işareti olduğunu reddetti.

Krack, verdiği demeçte, "Bu doğru değil. Çünkü böyle bir durumda makul olmayan şeyler denemeye gidersiniz, ancak durum böyle değil."

"Sürekli olarak tartışıyor ve seçeneklerimizi tartıyoruz. Pit yolundan yarışa başlamak istemesek de, takımda sahip olduğumuz bulguları anlamamız ve pragmatik kararlar almamız çok önemli."

"Bu kolay değil ama ilerlemek için doğru yol bu."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor

"Austin yarışında gidişattan oldukça memnunduk. Ama Meksika'da olmayı beklediğimiz yerde değildik ve araç beklediğimiz şeyi yapmıyordu."

"Bu üzerinde çalışmamız gereken bir şey çünkü düşük hızlı virajlara ve farklı özelliklere sahip başka pistler de var, bu yüzden ne yaptığımızı anlamamız gerek."

"Anlamak için en iyi çözüm, durumu bildiğiniz başka bir durumla karşılaştırmak. Gerçekten mühendislik açısından bu en iyi yaklaşım." dedi.