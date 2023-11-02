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Formula 1 Mexico City GP
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Krack: "Takım içerisinde sürekli olarak bazı şeyleri tartışıyoruz"

Mike Krack'a göre Aston Martin, bulundukları konumdan çıkmak için oldukça çabalıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Aston Martin, performansındaki düşüşün ardından McLaren'in dördüncü sıraya yükselmesini engellemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir geliştirme paketi getirdi.

Ancak Sprint hafta sonu nedeniyle antrenman süresi kısıtlıydı ve takım hem Fernando Alonso'yu hem de Lance Stroll'ü pit yolundan ve farklı özelliklerle başlatmayı seçti, Alonso Austin öncesi pakete geri dönmüş oldu.

Krack, bunun takımın araç ayarlarında kaybolduğunun bir işareti olduğunu reddetti.

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Krack, verdiği demeçte, "Bu doğru değil. Çünkü böyle bir durumda makul olmayan şeyler denemeye gidersiniz, ancak durum böyle değil."

"Sürekli olarak tartışıyor ve seçeneklerimizi tartıyoruz. Pit yolundan yarışa başlamak istemesek de, takımda sahip olduğumuz bulguları anlamamız ve pragmatik kararlar almamız çok önemli."

"Bu kolay değil ama ilerlemek için doğru yol bu."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, garajdan ayrılıyor

"Austin yarışında gidişattan oldukça memnunduk. Ama Meksika'da olmayı beklediğimiz yerde değildik ve araç beklediğimiz şeyi yapmıyordu."

"Bu üzerinde çalışmamız gereken bir şey çünkü düşük hızlı virajlara ve farklı özelliklere sahip başka pistler de var, bu yüzden ne yaptığımızı anlamamız gerek."

"Anlamak için en iyi çözüm, durumu bildiğiniz başka bir durumla karşılaştırmak. Gerçekten mühendislik açısından bu en iyi yaklaşım." dedi.

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