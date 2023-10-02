Krack: "Aston Martin'in gidişatı tersine çevrilmeli"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, oldukça iyi bir şekilde ile başladıkları 2023 Formula 1 sezonunu kötü bir şekilde bitirmemenin önemli olduğunu düşünüyor.
Silverstone merkezli takım 2023'e Red Bull'un en büyük rakibi olarak başladı ve Fernando Alonso ilk altı yarışta beş podyum elde etti. Ayrıca İspanyol pilotun Monaco Grand Prix'sini kazanma şansı da vardı.
Ancak sezon ilerledikçe Aston Martin'in formu oldukça düştü ve Alonso, son sekiz yarışta sadece bir podyum elde etti.
Takım ayrıca şampiyonada dördüncülüğe geriledi ve yılın geri kalanında performansını yükseltmezse McLaren'in ardında beşinciliğe düşme riskiyle karşı karşıya.
Takım patronu Krack, takımın yılı kötü bir şekilde bitirmesinin moral açısından kötü olacağını kabul ettiği için işlerin düzelmesi gerektiğinin farkında.
Aston Martin'in bu sezon daha fazla geriye düşmemesinin kritik olup olmadığı sorulduğunda Krack şunları söyledi: "Evet, %100 katılıyorum. Bu çok önemli."
"İyi bir başlangıç yaptıktan sonra başkaları sizi geçerse, moral açısından toparlamak çok zor olur. Bu yüzden gidişatı tersine çevirmek bizim için çok ama çok önemli."
"Sonunda ne olacağını göreceğiz ama bu durumun tersine çevrilmesi gerekiyor."
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Krack, Aston Martin'in sezon boyunca elde ettiği sonuçlardaki düşüşün, takımın F1'in gelişim yarışında rakiplerine ayak uyduramamasının bir sonucu olduğunu düşünüyor.
Ferrari, Mercedes ve McLaren gibi takımların, Red Bull'un arkasındaki savaşta etkili bir şekilde bir adım öne geçmek için daha büyük kazanımlar elde ettiklerini düşünüyor.
Bu nedenle AMR23 artık belirli virajlarda sezon başında olduğu kadar rekabetçi görünmüyor.
Krack, şunları ekledi: "Sıralama açısından bakmamız gerekiyor ama sezon başında diğerlerinin bizden daha fazla sorunu vardı."
"Dolayısıyla, bu önümüzdeki yarışlar için üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Her yerde iyi çalışan bir araca sahip olmanız gerekiyor ve şu anda buna sahip değiliz."
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