Krack: "Geliştirmeler sayesinde diğerleriyle olan farkı kapatabiliriz"

Aston Martin Bahreyn'de geçen yıla kıyasla hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Fernando Alonso altıncı sırada başladığı yarışı dokuzuncu sırada tamamladı ve Lance Stroll ilk virajda yaşadığı kazanın ardından geriye düşmesine rağmen yarışı 10. sırada tamamladı.

Krack, yeni parçaların Suudi Arabistan GP'si gibi erken bir tarihte araçlarda olacağını söylüyor ve takımın daha yapılacak çok şey olduğunu zaten bildiğini vurguluyor.

Krack, "Gelişimi görüyoruz. Çünkü birinci yarışa geldiğinizde, gelişim birinci yarış seviyesinde değil, daha ileridedir. Orada bazı cesaret verici gelişmeler görüyoruz. Bu da bana güven veriyor."

"Cidde'de aracı iyileştirmek için bazı küçük geliştirmeler yapacağız. Daha yakın olabileceğimizi umuyoruz. Ardından Fernando'nun dünkü gibi bir tur daha atıp atamayacağını göreceğiz, bu da daha fazla öne çıkmamıza yardımcı olacak." dedi.

Motorsport.com'un F1 taraftarlarının bu sezon içinde Red Bull ile aralarındaki farkı diğer takımların azaltmalarını bekleyip beklemedikleri sorusuna ise Krack, "Bu konuda herhangi bir tahminde bulunamam. Ancak gerçek şu ki 24 yarış var, geçen yıl gördük. Gelişme kaydedebilir ve toparlanabiliriz. Şimdiden sezonu bırakalım demeyeceğim!"

"Bence herkes elinden geldiğince zorlayacak. Harika takımlar var. Bu yüzden diğerlerinden bazılarının arayı kapatması ya da iyi gelişmeler kaydetmesi beni şaşırtmaz."

"Şu anda Red Bull ile savaşmıyoruz, bugün McLaren ve Mercedes gibi önümüzde yer alan araçlarla savaşmaya çalışıyoruz. Bu da kapatmamız gereken ilk fark onlarla." dedi.

Takımın ilk gelişim adımıyla ilgili olarak da Krack, "Cidde'de fark büyük mü değil mi, bu farklı bir soru. Araçlar bir yarıştan diğerine asla aynı kalmıyor. Her takım bir şeyleri değiştiriyor. Her takım sürekli optimizasyon yapıyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Belki tüm takımlar değil ama bence kesinlikle büyük takımlar her zaman modifikasyon yapıyorlar, zayıflıkları mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Krack ayrıca Aston Martin'in geçen yılın başlarında rakiplerinin sorun yaşaması, McLaren ve Mercedes'in rekabetçi olmayan araçlarla mücadele etmesi ve Ferrari'nin yarış temposunda sorun yaşaması nedeniyle sonuçlar açısından gururunun okşandığına dikkat çekti.

Krack, "Unutmamalıyız ki biz de genellikle geçen yılın podyumlarıyla ölçülüyoruz. Ama bu gerçekten hızdan çok sıralama meselesiydi. Kırmızı araçlar sorun yaşamıştı, koşullardan da biraz kazandık."

"Ancak gerçekten objektif olursak ve performansımıza bakarsak, o zamanlar o kadar da harika olmadığını görebiliriz. Sonuç iyiydi ama yine de oldukça gerideydik." dedi.

Bununla birlikte Krack, takımın önümüzdeki haftalarda üzerine inşa etmek için iyi bir başlangıç noktasına sahip olduğunu vurguladı.

Bahreyn yarışıyla ilgili olarak Krack, "İlk andan itibaren hedefimiz her iki araçla da puan almaktı. Bunun gerçekten hedef olması gerektiğini söyledik ve bunu başardık. Yani görev tamamlandı ama tabii ki daha fazla puan almak isterdik."

"Daha çok erken. Üç gün boyunca kısa ve uzun vadede iyi bir denge kurmaya çalıştık. Ama bunun çok iyi bir temel olduğunu düşünüyorum." dedi.