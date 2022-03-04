Krack, Aston Martin'deki yeni görevine "mütevazı bir şekilde" yaklaşacak

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Eski BMW motor sporları başkanının 14 Ocak'ta işe alındığının duyuruldu. Krack, bu hafta resmi olarak görevine başladı.

Krack ayrıca, Aston Martin tesisinin büyüklüğünün ve BMW ve Porsche'deki eski rollerinde alıştığına kıyasla daha fazla çalışan olmasının "bunaltıcı" olduğunu söyledi.

Takımın, mevcut merkezinin yanına şu anda yeni ve büyük bir kampüs inşa ediliyor.

Krack, ilk görevinin takımı ve önemli çalışanlarını tanımak olduğunu vurguladı.

Krack, "Evet bunaltıcı."

"Resmi olarak başlamadan önce birkaç kez burada bulundum. Bu yeni ve büyük binanın inşa edildiğini görmek bunaltıcı."

"Bence buna mütevazı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. İlk olarak gelmeniz ve takımın nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Çünkü bu "Silverstone Takımının" harika olduğunu asla unutmamalıyız. Yıllardır olasılıkların üzerinde performans gösterdiler."

"Takımın güçlü yanlarının nerede olduğunu, nereyi daha güçlü kılabileceğimizi veya bazı zayıflıkları nasıl geliştirebileceğimizi bulmak da önemli."

"Şu anda takım ve departman liderleriyle, takımın nasıl çalıştığını ve sistemin nasıl işlediğini anlamak için çok fazla görüşmelerim var."

"Buraya ilk günden gelip her taşı kaldırmanın ve yeniden düzenlemenin aptallık olacağını düşünüyorum. Takımın iyi bir sicili var ve bir sonraki adımları atmak için birkaç şeye ihtiyacı var."

"Ancak her şeyi tersine çevirmek bunları düzeltmez. Bu nedenle tutucu bir yaklaşım sergiliyorum ve olabildiğince fazla şey öğrenerek, felsefemi ve düşüncelerimi getirmeye çalışıyorum. Bu da her zaman olumlu bir takım çalışması oluyor çünkü motivasyon kendiliğinden geliyor."

"Buradaki insanlar son derece motive olsalar da bana inanın. Yani durum, bunun doğru yönde kanalize edilmesiyle alakalı." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin and Rachel Brookes Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, önceki işlerinden tanıdığı önemli isimleri işe almayı henüz planlamadığını söyledi.

Williams'ın patronu Jost Capito ise yönetim ekibini desteklemek için birkaç eski VW meslektaşını getirdi.

Krack, "Yeni insanlar getirmek gibi bir planım yok."

"Buraya gelmesini istediğim insanların olduğu bir isim listem yok. Porsche, BMW ve diğer yerlerde bağlantılarım var."

"Ancak takım için kimin değerli olacağını ve kimin olmayacağını anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"OEM yapısı bir F1 takımından biraz daha farklı. OEM yapılandırmasında iyi çalışan herkes F1 takımında iyi çalışmıyor çünkü farklı şeyler."

"Benim bağlantılarımdan çok iyi olduğunu düşündüğüm birkaç insan var. Ancak ikinci gün buraya gelip şu isimleri getirmemiz gerektiğini söylemek yanlış olur. Buradaki yapıyı, güçlü ve zayıf yanlarını görmek önemli."

"Burada gerçekten çok iyi insanlar var. Eğer belirli bir role ihtiyacımız varsa veya rollerden birini doldurmamız gerekiyorsa ve bağlantılarımızdan birini tanıyorsak, o zaman bir öneride bulunurum ve doğru insanlara sahip olmak için zorlarım."

"Ancak insanları, bildiğim kişilerle değiştirmek hiç istemiyorum." dedi.