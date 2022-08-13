Krack: “Aston Martin’de podyumların standart hâle gelmesini istiyoruz”
Aston Martin takım patronu Mike Krack, takımın podyum ve galibiyetleri şaşırtıcı olmayan bir şekilde aldığı bir aşamaya ulaşacağına inanıyor.
Aston Martin, bu sezon pek de iyi bir performans göstermiyor ve 13 yarışın ardından takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer alıyor.
Takım, yeni bir rüzgar tüneline, fabrikaya ve personellere yatırım yaptı. Bu personeller arasında Krack, eski McLaren Racing CEO’su Martin Withmarsh ve eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows gibi isimler var.
Krack, kazanma kültürü oluşturmanın zaman aldığını vurgulasa da Aston Martin’i gelecekte başarıların beklediğini düşünüyor.
Takımın internet sitesine konuşan Krack, “Gelecekte Aston Martin’i, başarının norm olduğu bir takım olarak görüyorum. Podyuma çıktığında, galibiyete ulaştığında şaşırmayacak bir takım görüyorum.”
“Pistte sürekli olarak mükemmel sonuçlar aldığımız ve ayrıca bunu yapabileceğimize inandığımız bir noktaya ulaşmamız gerekiyor.”
“Burada bir kazanan kültürü oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu zaman alıyor ve öncelikle daha hızlı bir araç geliştirmemiz gerek. Yolculuğumuz yeni başladı ve zorluklar olacak. Ancak Aston Martin’in savaşçı ruhunun benzeri yok ve bu, çalışanlarımızın tutkusundan doğuyor.”
“Bu, parçası olmaktan çok gurur duyduğum bir takım ve geleceğin getirecekleri konusunda çok heyecanlıyım.” dedi.
Lance Stroll, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin team principal, Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin and Sebastian Vettel, Aston Martin
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fiorio: "Binotto değil, Rueda gitmeli"
Andretti, Wolff'ün F1'deki ağırlığını sorguluyor
Son Haberler
Hamilton, W Series sürücülerine daha fazla fırsat tanınmasını istiyor
W Series hakkındaki düşüncelerini dile getiren Lewis Hamilton, seride başarılı olan sürücülere bir şans tanımak için "daha fazlasının yapılması gerektiğini" düşünüyor.
Norris, MCL36'nın kendi sürüş tarzına uymadığını düşünüyor
Lando Norris, kendisine uymayan McLaren MCL36 ile iyi bir iş ortaya koyduğunu düşünüyor.
Andretti: “Herta’nın McLaren F1 testi çok iyiydi”
1978 Formula 1 dünya şampiyonu Mario Andretti, Colton Herta’nın McLaren ile çıktığı özel testin çok iyi geçtiğini söyledi.
Andretti, Wolff'ün F1'deki ağırlığını sorguluyor
Formula 1'e girmek için çalışmaları sürdüren ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff gibi birçok ismin engelleriyle karşılaşan Michael Andretti, Twitter hesabından Wolff'ün ağırlığını sorgulayan bir tweet'e yanıt verdi.