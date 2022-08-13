Krack: “Aston Martin’de podyumların standart hâle gelmesini istiyoruz”

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Aston Martin, bu sezon pek de iyi bir performans göstermiyor ve 13 yarışın ardından takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

Takım, yeni bir rüzgar tüneline, fabrikaya ve personellere yatırım yaptı. Bu personeller arasında Krack, eski McLaren Racing CEO’su Martin Withmarsh ve eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows gibi isimler var.

Krack, kazanma kültürü oluşturmanın zaman aldığını vurgulasa da Aston Martin’i gelecekte başarıların beklediğini düşünüyor.

Takımın internet sitesine konuşan Krack, “Gelecekte Aston Martin’i, başarının norm olduğu bir takım olarak görüyorum. Podyuma çıktığında, galibiyete ulaştığında şaşırmayacak bir takım görüyorum.”

“Pistte sürekli olarak mükemmel sonuçlar aldığımız ve ayrıca bunu yapabileceğimize inandığımız bir noktaya ulaşmamız gerekiyor.”

“Burada bir kazanan kültürü oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu zaman alıyor ve öncelikle daha hızlı bir araç geliştirmemiz gerek. Yolculuğumuz yeni başladı ve zorluklar olacak. Ancak Aston Martin’in savaşçı ruhunun benzeri yok ve bu, çalışanlarımızın tutkusundan doğuyor.”

“Bu, parçası olmaktan çok gurur duyduğum bir takım ve geleceğin getirecekleri konusunda çok heyecanlıyım.” dedi.

Lance Stroll, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin team principal, Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin and Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images