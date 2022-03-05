Krack: "Aston Martin, Vettel'i potansiyele sahip oldukları konusunda ikna etmeli"

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Yeni Aston Martin takım patronu Mike Krack, BMW'deki görevinin sona ermesiyle birlikte bu hafta itibariyle görevine başladı.

Takım, yönetim açısından yeniden yapılanmaya gitti, aynı zamanda mevcut fabrikalarının yanına inşa edilecek tesisin çalışmaları da sürüyor.

Krack, Vettel ile önceden de yakından çalışmış bir isim. Vettel, Formula 1'e ilk giriş yaptığında BMW Sauber'in test pilotluğunu ve yedek pilotluğunu yapmıştı. Bu dönemde takımda bulunan Krack dolayısıyla Vettel'i de iyi tanıyor.

Alman pilotun anlaşması 2022 sezonunun bitiminde sona erecek.

Krack, "Sebastian gibi bir adamın, dört kez dünya şampiyonu bir pilotun, 15, 12, veya 8. olmak istemeyeceği çok açık. Bizim görevimiz ona iyi performans veren bir araç sunmak. İyi performans veren bir yapılanma da diyebiliriz, nitekim Sebastian cesur bir adam."

"Bu nedenle onun takımda potansiyel görmesi durumunda sadece bu senenin aracına odaklanmayacağını, ne olup ne bittiğine de genel olarak odaklanacağını düşünüyorum."

"Eğer ona gelecek için potansiyel vadedebilirsek, onu takımda tutabilmek için bir şansımız olacak."

"Dürüst olmak gerekirse onunla bu konuyu hiç konuşmadık. Fakat bu eninde sonunda önümüze gelecek bir şey."

"Bizim görevimiz ona doğru paketi sunmak, böylece ya Sebastian takımda kalacaktır, ya da diğer pilotlar bize katılmak isteyeceklerdir." dedi.

Yeni takım patronu, Vettel'in varlığının Silverstone merkezli takım için çok önemli olduğunu da vurguluyor.

Krack, "Öncelikle, Vettel gerçekten çok iyi bir adam. Takımı etrafında toparlamayı başarıyor ve bunun sebebi sadece iyi bir adam olması değil, aynı zamanda saygı duyulan bir adam olması. Bu benim de paylaştığım ahlaki bir kural. Bu Vettel ile iyi anlaşabilmemizin sebeplerinden birisi olsa gerek."

"Diğer taraftan ise, ilk tanıdığım Vettel ile şu an karşımızda olan dört kez dünya şampiyonu arasında devasa bir tecrübe farkı var. O cesur bir adam."

"Bu sayede tecrübesini takıma aktartmayı başarıyor. Bu sadece 'eskiden şu parçalara sahiptim, eskiden aracım böyle gidiyordu' demekten ibaret değil. O, daha hızlı gidebilmek için neye ihtiyacı olduğunu tam olarak biliyor."

"Kısacası, onun bizimle olması gerçekten mükemmel. O, aynı zamanda gelişim eğrimizi de yukarı çekebilecek ve bizi yönlendirebilecek bir isim." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Aston Martin Racing

Krack, geçmişte sahip oldukları ilişkiye rağmen işi kabul etmeden önce Vettel ile konuşmadığını, bunun kısmen de takım yönetimiyle yaptığı görüşmelerin belli bir gizliliğe tabi olması sebebinden kaynaklandığını açıkladı.

"Sebastian ile daha önce temasa geçmedim çünkü herhangi bir ön yargıya sahip olmak istemedim."

"Ayrıca söylemeliyim ki bu görüşmeler çok ama çok gizli. Müzakere halindeyken bu konular hakkında kimseyle konuşmamalısınız."

"Şirketler bu konuda -haklı olarak- çok katı. Aksi takdirde, sporun futbola dönüşme ihtimali var. İnsanların sürekli takımlarını bıraktığına, başka takımlara gittiğine dair onlarca söylentiyle boğuşmak zorunda kalabiliriz."

"Dolayısıyla takımla anlaştığımız şekilde, gizlilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldım."

"Sebastian ve yönetim arasında arka planda benim hakkımda bir şey konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum. Belki sordular, belki sormadılar. Bunun hakkında gerçekten yorum yapamam. Gerçek şu ki Sebastian ile daha önce bu konu hakkında konuşmadım." dedi.

Krack son olarak, Aston Martin'de işe başlamasının Alman pilot ile olan ilişkilerine yeni bir soluk getirebileceğini düşünüyor.

"Sebastian, 2006'da Türkiye'de ilk kez bir Formula 1 seansına çıktığında, onun yarış mühendisiydim. Bu ikimizin arasında özel bir bağlantı oluşturuyor olabilir. Ayrıca daha geçtiğimiz hafta, 'İstanbul'u hatırlıyor musun?' diye sordu. İyi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum."

"Formula 1'den ayrılmamın ardından iletişimimizde kopukluk oldu, fakat yeniden bir araya geldiğimizde sanki daha dün görüşmüş gibiydik. Bağları yeniden kurabilmek iyi hissettiriyor."

"Şu anda birbirimizle paylaşacak bir çok hikayeye sahibiz. Tüm bunlar sadece yarışmakla ilgili değil, ailesiyle, çocuklarıyla ve diğer birçok şey ile de ilgili. Ama konuşmalarımız çoğunlukla geçmişte yaşadıklarımız üzerinden devam ediyor."

"Yani geçmişte çok, çok yakındık ve şimdi tekrar çok yakın olduğumuz hissine kapılıyorum." dedi