Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor"

Miami'de sezonun 5. yarışı gerçekleştirilirken, Alonso bu sezon 4. kez üçüncü olarak podyuma çıktı.

Alonso'nun sezona bu kadar güçlü bir başlangıç yapmasının ardından İspanyol pilotun daha fazlasını umabileceği görüşleri ortaya çıktı ancak şu anda bunun olması için Red Bull'un sorun yaşaması gerek gibi duruyor.

Alonso, "Bence yılın başında bir podyum harikaydı. Şimdi dört podyumdan sonra açıkçası daha fazlasını ve en azından ikinciliği istiyoruz."

"Ama iki Red Bull her zaman kırılmaz durumda ve her zaman süper hızlılar. Ama belki Monaco, belki Barcelona'da bir ihtimal olabilir." dedi.

Krack de gerçekçi olmaları gerektiğini, Mercedes ve Ferrari'nin rekabet seviyelerine baktıklarında podyumun garanti bir sonuç olmadığını söyledi.

Krack, "Ayaklarınız yere basmalı ve asla F1'de podyum sonucuna normal ya da kesin gözüyle bakmamalısınız."

"Podyumda olmak için çok fazla sıkı çalışma gerekiyor. Formula 1'de her zaman çok, çok güçlü ve çok profesyonel rakipleriniz oluyor."

"Her alanda her zaman %100 seviyede değilseniz, o zaman podyuma çıkamazsınız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, şu an için hedeflerinin Red Bull'u yakalamaktan ziyade takımlar şampiyonasındaki sürpriz ikinciliklerini korumak olacağını işaret etti.

Ferrari şu ana kadar tek turda çok güçlü performanslar sergilese de yarış performansı konusunda istikrarlı olamadı. Mercedes ise iki hafta içinde yapılacak olan Emilia Romagna GP'ye yeni sidepod, taban ve ön süspansiyon getirerek aracında büyük güncelleme yapacak.

Bu takımlar araçlarında büyük ilerleme kaydedebilirse, bu durumda kalan 18 yarışın ardından Aston Martin'in yerini koruması daha zor olabilir. Mercedes, istediği durumda olmasa da Aston Martin'in sadece 6 puan gerisinde yer alıyor.

Önümüzdeki art arda yapılacak Imola, Monako ve İspanya yarışları için konuşan Krack, "Art arda üç yarış hafta sonu olacağı için hem insanlar hem de makineler için çok zor olacak."

"Ortada Monako olacak. Lojistik açıdan çok, çok zor."

"Herkes bir şeyler getirecek, biz de getireceğiz. Bu açıdan araca eklediğiniz parçaların neler getirdiğini anlama açısından ekstra çalışma yapmamız gerekecek."

"Oldukça zorlayıcı olacak ancak yine de bunun için sabırsızlanıyoruz." dedi.