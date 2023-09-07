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Krack: "Aston Martin, pilotlarına daha iyi araç vermek zorunda"

Aston Martin Takım Patronu Mike Krack, Monza'da "hasar sınırlama" yarışı olarak nitelendirdiği yarışın ardından takımının "sürücülerimize daha iyi bir araç vermesi" gerektiğini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Takım, İtalya GP hafta sonu boyunca düşük yere basma gücü kuvveti paketiyle performans mücadelesi verirken, Fernando Alonso 10. sırayı alıp yarışı dokuzuncu bitirdi ve Lance Stroll gridde 20. sıradan 16. sıraya yükselse de puan alamadı.

Ferrari'nin üçüncü ve dördüncü sırayı almasıyla Maranello ekibi, Aston'un önüne geçerek takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya yükseldi.

Yarış, takıma yüksek hızlı pistlerdeki zayıflığını acı bir şekilde hatırlattı ve Krack, uzun düzlüklerin hakim olduğu Kasım ayındaki Las Vegas etkinliği için bunun ele alınması gerektiği konusunda kararlı.

Motorsport.com'a Monza yarışıyla ilgili konuşan Krack, "Hasar sınırlama terimini sanırım biraz fazla vurguladık."

"Evet, iki puan. Ama Ferrari'ye bir pozisyon kaybettik. Ve en önemli şey Las Vegas ve gelecek yıl için dersler çıkarmamız."

"Bence bu gerçekten çok önemli. Geçen yıl buraya geldiğimizde de benzer sorunlar yaşamıştık ve bu tür pistlerde bir adım ileriye gitmemiz gerekiyor." dedi.

Takımın elinde yardımcı olabilecek bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise Krack, "Şu andan itibaren sezon sonuna kadar yapılacakların bir listesi var. Vegas'ın sondan ikinci yarış olduğunu düşünüyorum ve bu güncellemelerden bazılarının buna yardımcı olmasını umuyoruz." şeklinde cevap verdi.

Krack, zorlu bir araç ve tek pit stop stratejisinin Monza'da Alonso ve Stroll için hayatı zorlaştırdığını itiraf etti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse, her iki sürücünün de harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, çünkü aracı sürmek gerçekten zordu."

"İkisi de yarışı bitirdi. Ve dürüst olmak gerekirse, sürücülerimize daha iyi bir araba vermeliyiz, kendilerini bu durumdan kurtardılar. Onları görmeliydiniz, gerçekten çok yorulmuşlardı."

"Açıkçası, böyle bir strateji uyguladık, tek pit yaptığınızda tüm lastik bozulmalarını da yanınızda götürüyorsunuz ama yapılması gereken buydu. Zordu ve onlara daha iyi araçlar vermemiz gerekiyor. Bu şekilde iyi puanlar için yarışmak zor."

Krack, AMR23'ün revize edilmiş düzenine rağmen Singapur'da daha rekabetçi olacağına inanıyor.

Krack, "Karakter çok fazla değişmiyor. Yani, biraz değişiyor. Dört virajı çıkarırsanız, tabii ki pist daha hızlı hale geliyor. Ama genel olarak, bence hâlâ aynı karakterde ya da benzer karakterde ve bizim için daha uygun olmalı."

"Bence Monza'da olduğumuzdan daha iyi olmalıyız. Günün sonunda şu ana kadar attığımız adımlarla aradaki farkı kapatmamız gerekiyor. Sonra da bunun Singapur için yardımcı olup olmadığına bakmalıyız. Ancak Monza gibi pistlerde de daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

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