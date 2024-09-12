Krack: "Aston Martin, Newey'nin imzasıyla artık zayıf takım değil"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Adrian Newey'in transferinin CEO Lawrence Stroll'ün takımın yönetimini devraldığından beri açıkladığı büyük planlara "güvenilirlik" kattığını düşünüyor.

Krack'e göre Newey'nin 2025 yılı için imza atması takımın mühendislik yeteneklerine, özellikle de daha genç olanlara ilham verecek ve Silverstone merkezli takımın önceki sezonlara kıyasla artık “zayıf takım” olarak görülemeyeceği anlamına geliyor.

Lüksemburglu takım patronu, Newey'nin fabrika içinde tanıtılmasının son derece iyi geçtiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ve Britanyalının imzasının takım içinde daha büyük bir moral yaratacağını umduğunu söyledi.

Ayrıca, Newey'nin imzasının takımın sponsorlar, ortaklar ve gelecekteki potansiyel yarış pilotları için daha cazip hale gelmesini sağlayacağını söyledi.

Krack, “Hâlâ gülümsüyorum, gülümsediğimi görüyor musunuz? Gülümsemeyi bırakmak çok zordu.”

“Takım olarak bizim için harika bir haber olduğunu düşünüyorum. Coşku muazzam.”

“Haber patlak verdiğinde, yani günün sonunda çok kötü saklanmış bir sırdı, ama haber şirket içinde iletildiğinde, 800 kişinin tezahürat yaptığını görmek muazzamdı.”

"Sonra Adrian sahneye çıktığında, daha da büyük bir coşku oldu, bu gerçekten, gerçekten güzeldi.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Personelden başlayarak herkes için bir fark yaratacağını düşünüyorum. Adrian Newey'i tranfer etmeyi başardığınızda, bu her şeyden önce projenin inandırıcı olduğunun kanıtıdır; Lawrence'ın tüm vizyonunun sadece lafta kalmadığını, gerçekten uygulamaya geçirilebileceğini gösteriyor.”

"Bu, artık geçmişte olduğu gibi küçük bir takım değil. Artık kendine güvenebilecek bir takım. Aynı zamanda, sponsorlarla farklı bir yaklaşımınız oluyor. Aynı şey yarış pilotları için de geçerli. Yani bence bu, gelecekte birçok kapıyı açacak."

Newey, Mart 2025'te Aston Martin'e katılmaya hazır olacak ve bu tarihe kadar takım, Ocak ayının başında yeni düzenlemeler yayınlandığında 2026 konsepti için zemin hazırlamaya başlamış olacak.

Newey'nin o zamana kadar Red Bull ile sözleşmesi devam edeceğinden, kendisi katılana kadar Aston Martin'in yeni kurallara göre rotasını çizmeye başlayamayacak. Bu da ekibin ilk tasarımlarına onun etkisi olmadan başlamak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Ancak Krack, tasarım sürecinin Newey’nin katıldığında sunacağı tasarım fikirlerine uyum sağlayacak şekilde esnek olacağını söylüyor.

“Dürüst olmak gerekirse, hâlâ yeterli zaman olacak. Açıkçası, 1 Ocak'tan önce aerodinamik çalışmalara başlamamalısınız, paketin ve bu tür şeylerin değiştirilmesi hâlâ mümkün olacaktır.”

“Bence temel pakette, motorun nerede olduğu ve vites kutusunun nerede olduğu belli, o zaman mesele ayarlama yapmak. Ancak düzenlemenin bazı alanlarda oldukça kısıtlayıcı olduğunu da unutmamalıyız, bu nedenle bazı alanlarda sahip olduğunuz kadar özgür değilsiniz.”

“O halde bize düşen uyum sağlamak ve ayarlama yapmaktır. Yeni fikirleri düşünmek, alışılmışın dışına çıkmak veya farklı bir açıdan gelen bazı önerileri karşılamak için proje planını biraz değiştirmeye hazırlıklı olmalıyız.” diye açıkladı.