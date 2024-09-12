Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Krack: "Aston Martin, Newey'nin imzasıyla artık zayıf takım değil"

Adrian Newey'in Mart 2025'te Aston Martin'e katılacak olması, takımın 2026'ya yönelik yaklaşımında "esnek" olmasını gerektiriyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, talks to the press

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, talks to the press

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Adrian Newey'in transferinin CEO Lawrence Stroll'ün takımın yönetimini devraldığından beri açıkladığı büyük planlara "güvenilirlik" kattığını düşünüyor.

Krack'e göre Newey'nin 2025 yılı için imza atması takımın mühendislik yeteneklerine, özellikle de daha genç olanlara ilham verecek ve Silverstone merkezli takımın önceki sezonlara kıyasla artık “zayıf takım” olarak görülemeyeceği anlamına geliyor.

Lüksemburglu takım patronu, Newey'nin fabrika içinde tanıtılmasının son derece iyi geçtiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ve Britanyalının imzasının takım içinde daha büyük bir moral yaratacağını umduğunu söyledi.

Ayrıca, Newey'nin imzasının takımın sponsorlar, ortaklar ve gelecekteki potansiyel yarış pilotları için daha cazip hale gelmesini sağlayacağını söyledi.

Krack, “Hâlâ gülümsüyorum, gülümsediğimi görüyor musunuz? Gülümsemeyi bırakmak çok zordu.”

“Takım olarak bizim için harika bir haber olduğunu düşünüyorum. Coşku muazzam.”

“Haber patlak verdiğinde, yani günün sonunda çok kötü saklanmış bir sırdı, ama haber şirket içinde iletildiğinde, 800 kişinin tezahürat yaptığını görmek muazzamdı.”

"Sonra Adrian sahneye çıktığında, daha da büyük bir coşku oldu, bu gerçekten, gerçekten güzeldi.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Personelden başlayarak herkes için bir fark yaratacağını düşünüyorum. Adrian Newey'i tranfer etmeyi başardığınızda, bu her şeyden önce projenin inandırıcı olduğunun kanıtıdır; Lawrence'ın tüm vizyonunun sadece lafta kalmadığını, gerçekten uygulamaya geçirilebileceğini gösteriyor.”

"Bu, artık geçmişte olduğu gibi küçük bir takım değil. Artık kendine güvenebilecek bir takım. Aynı zamanda, sponsorlarla farklı bir yaklaşımınız oluyor. Aynı şey yarış pilotları için de geçerli. Yani bence bu, gelecekte birçok kapıyı açacak."

Newey, Mart 2025'te Aston Martin'e katılmaya hazır olacak ve bu tarihe kadar takım, Ocak ayının başında yeni düzenlemeler yayınlandığında 2026 konsepti için zemin hazırlamaya başlamış olacak.

Newey'nin o zamana kadar Red Bull ile sözleşmesi devam edeceğinden, kendisi katılana kadar Aston Martin'in yeni kurallara göre rotasını çizmeye başlayamayacak. Bu da ekibin ilk tasarımlarına onun etkisi olmadan başlamak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Ancak Krack, tasarım sürecinin Newey’nin katıldığında sunacağı tasarım fikirlerine uyum sağlayacak şekilde esnek olacağını söylüyor.

“Dürüst olmak gerekirse, hâlâ yeterli zaman olacak. Açıkçası, 1 Ocak'tan önce aerodinamik çalışmalara başlamamalısınız, paketin ve bu tür şeylerin değiştirilmesi hâlâ mümkün olacaktır.”

“Bence temel pakette, motorun nerede olduğu ve vites kutusunun nerede olduğu belli, o zaman mesele ayarlama yapmak. Ancak düzenlemenin bazı alanlarda oldukça kısıtlayıcı olduğunu da unutmamalıyız, bu nedenle bazı alanlarda sahip olduğunuz kadar özgür değilsiniz.”

“O halde bize düşen uyum sağlamak ve ayarlama yapmaktır. Yeni fikirleri düşünmek, alışılmışın dışına çıkmak veya farklı bir açıdan gelen bazı önerileri karşılamak için proje planını biraz değiştirmeye hazırlıklı olmalıyız.” diye açıkladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari, ileride takıma dönmesi için Sainz'a açık kapı bıraktı
Sonraki haber F1 girişimi başarısızlıkla sonuçlanan takım, Renault motorlarını kurtarmak için "büyük taahhütte" bulundu

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

Formula 1
Azerbaycan GP
Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"
Norris: "Piastri yarış galibiyetlerini bana vermek zorunda kalmayacak"

Norris: "Piastri yarış galibiyetlerini bana vermek zorunda kalmayacak"

Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Piastri yarış galibiyetlerini bana vermek zorunda kalmayacak"
Red Bull genç sürücüsü Lindblad, Campos ile F2'ye terfi etti

Red Bull genç sürücüsü Lindblad, Campos ile F2'ye terfi etti

FIA F2
Red Bull genç sürücüsü Lindblad, Campos ile F2'ye terfi etti
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"
Alonso, Newey için maaşının bir kısmından vazgeçmeyi teklif etmiş

Alonso, Newey için maaşının bir kısmından vazgeçmeyi teklif etmiş

Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso, Newey için maaşının bir kısmından vazgeçmeyi teklif etmiş
Stroll: "Lider olarak Newey, bizim için büyük bir fırsat"

Stroll: "Lider olarak Newey, bizim için büyük bir fırsat"

Formula 1
Stroll: "Lider olarak Newey, bizim için büyük bir fırsat"

Son Haberler

Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "2025'te şampiyonluk mücadelesinde olmayı umuyorum"
Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış
Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Sainz: "Ferrari'nin yarışları yönetme şekli, takımı şampiyonluk mücadelesinde tutuyor"
Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"

Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye