Krack: "Aston Martin ilerleme kaydediyor"
Aston Martin F1 takım patronu Mike Krack, takımın 2022 sezonuna 'kötü' bir başlangıç yapmasının ardından son zamanlarda gözle görülür bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
Aston Martin, takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer almasına rağmen; Avusturya Grand Prix'si hariç son dokuz yarışın sekizinde puan toplamayı başardı.
Zandvoort'ta sıralama turlarında Q3'e kalan Aston Martin pilotu Lance Stroll, araçta meydana gelen hidrolik sorun sebebiyle seansa katılamadı. Yarışa 10. sıradan başlayan Kanadalı pilot, startta iki sıra kazanıp sekizinciliğe çıksa da, yarışı 10. sırada noktalayarak puan kazandı.
Krack, "Hollanda GP sıralama turlarındaki ve yarıştaki tempomuza bakarsanız, ileriye yönelik adımlar attığımızı ve aracı geliştirdiğimizi görebilirsiniz."
"İlk üç yarış bizim için felaketti fakat şu an geri döndüğümüzü düşünüyorum. Sadece biraz daha yüksek puanlar almaya odaklanmamız gerekiyor. Sanırım şu anda performans olarak McLaren ve Alpine'in tam arkasındayız."
"Bence en hızlı altıncı takım olma konusunda tutarlı olabiliriz. Fakat günün sonunda en hızlı altıncı takım için bir puan verilmiyor." dedi.
Krack, gelecek yarışlar için Hollanda GP'de kazanılan onunculuktan daha yüksek bir sıralamayı hedefliyor.
Krack, "Tabii ki bu noktadan sonra on beşinci sıralara geri dönmek hayal kırıklığı olur. Fakat şu an ön sıralarda olup sorun yaşayan herhangi bir takım yok."
"Bulunduğumuz konumda hız olarak önümüzde Alpine ve McLaren var. Hemen ardından biz geliyoruz."
"Kalan grubun tutarlı bir şekilde önünde olmayı hedefliyoruz. Bunu birkaç kez başardık ve bu şekilde devam ettirmeyi istiyoruz."
"İleriye yönelik attığımız adımlardan dolayı önümüzdeki yarışlarda puan almaya devam edebiliriz." dedi.
Krack, takımın genel anlamda iyi bir iş çıkardığını da belirtti.
Krack, "Takımdaki herkesin motivasyonu çok yüksek. Maksimum iş çıkardığımız bir hafta sonu geçirdik. Monza'da da bunu yapabilmeyi umuyoruz çünkü hem pistte hem fabrikada harika bir takım ruhu var. Bunun kolay hale gelebilmesi için aracımızı daha da hızlandırmamız gerekiyor."
"Yarış ekibimiz stratejide, lastik yönetiminde ve araç için doğru ayarı yapmakta oldukça iyi. Bunun yanı sıra aracımızı da geliştirdik."
"Aracın geliştiği her açıdan belli oluyor, umuyoruz ki daha da geliştirebiliriz. Monza yarışı biraz zorlu olacak fakat zor koşullarda takımın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum."
"Bu, tam olarak tatmin edici puanlar olmasa da genel olarak puan elde etmemizi sağlıyor." dedi.
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