Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Aston Martin patronu Mike Krack, karışık geçen 2024 sezonunun ardından takımdaki atmosferin 'mükemmel olmadığını' kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2023'teki 12 yarışın ardından Aston Martin altı podyum elde etmiş, 196 puan toplamış ve şampiyonada ikinci sırada yer almıştı.

Ancak bundan tam bir yıl sonra 2024 sezonunda Aston Martin, henüz bir podyum elde edememiş durumda. Takım şu anda 68 puanla beşinci sırada yer alıyor. 

Getirilen güncellemelerin ardından takım, diğer yarışlara göre daha soğuk geçen Kanada ve Britanya'daki yarışlarda her iki pilotuyla da puan elde etti. 

Lance Stroll'ün yedinci ve Alonso'nun sekizinci olduğu Silverstone yarışından sonra Krack, takım içindeki uyumun çok iyi olmadığını itiraf etti. 

Krack, "Takım içerisindeki atmosfer mükemmel değil."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Erik Junius

"Britanya Grand Prix'sinde iki aracımız da puan aldığı için mutlu olmalıyız çünkü hedefimiz buydu; ancak Haas 'un arkasında olduğumuzu ve geri kalan takımların en iyisi olmadığımızı unutmamalıyız."

"Bu yüzden bulunduğumuz yer konusunda daha az yorum yapmayı tercih ediyorum." dedi.

Yine de Krack, takımın karışık koşullarda gerçekleşen Britanya GP'sini nasıl idare ettiğiyle gurur duyabileceğini düşünüyor.

McLaren'ın pit stratejisi konusunda hata yapması ve Norris'i son stintte orta yerine yumuşak lastiklere geçirme kararının aksine Krack, Aston'un 'mükemmel bir yarış' çıkardığını düşünüyor.

"Bu çok zor çünkü radarda hava durumunu görüyorsunuz ve eşzamanlı olarak pilotlar size pistte neler olduğunu bildiriyor. Bu noktada karar vermek çok zor ve hata yapmak çok kolay bir hale geliyor."

"Ama bence bu şartlar altında ekibimiz çok doğru kararları verdi."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko, Gasly'nin Red Bull dönemi hakkında konuştu: "Verstappen'in kendisinden daha hızlı olduğunu kabul edemedi"
Sonraki haber Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?

Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?

Formula 1
Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?
Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

Formula 1
Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

World Superbike
Donington
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Formula 1
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Formula 1
Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Son Haberler

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

F1 Formula 1
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

SBK World Superbike
Donington
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

MGP MotoGP
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

F1 Formula 1
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye