Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

2023'teki 12 yarışın ardından Aston Martin altı podyum elde etmiş, 196 puan toplamış ve şampiyonada ikinci sırada yer almıştı.

Ancak bundan tam bir yıl sonra 2024 sezonunda Aston Martin, henüz bir podyum elde edememiş durumda. Takım şu anda 68 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Getirilen güncellemelerin ardından takım, diğer yarışlara göre daha soğuk geçen Kanada ve Britanya'daki yarışlarda her iki pilotuyla da puan elde etti.

Lance Stroll'ün yedinci ve Alonso'nun sekizinci olduğu Silverstone yarışından sonra Krack, takım içindeki uyumun çok iyi olmadığını itiraf etti.

Krack, "Takım içerisindeki atmosfer mükemmel değil."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Erik Junius

"Britanya Grand Prix'sinde iki aracımız da puan aldığı için mutlu olmalıyız çünkü hedefimiz buydu; ancak Haas 'un arkasında olduğumuzu ve geri kalan takımların en iyisi olmadığımızı unutmamalıyız."

"Bu yüzden bulunduğumuz yer konusunda daha az yorum yapmayı tercih ediyorum." dedi.

Yine de Krack, takımın karışık koşullarda gerçekleşen Britanya GP'sini nasıl idare ettiğiyle gurur duyabileceğini düşünüyor.

McLaren'ın pit stratejisi konusunda hata yapması ve Norris'i son stintte orta yerine yumuşak lastiklere geçirme kararının aksine Krack, Aston'un 'mükemmel bir yarış' çıkardığını düşünüyor.

"Bu çok zor çünkü radarda hava durumunu görüyorsunuz ve eşzamanlı olarak pilotlar size pistte neler olduğunu bildiriyor. Bu noktada karar vermek çok zor ve hata yapmak çok kolay bir hale geliyor."

"Ama bence bu şartlar altında ekibimiz çok doğru kararları verdi."