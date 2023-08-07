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Formula 1 Haberler

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, son yarışlardaki gerilemenin sebebini anladıklarını ve yakında daha güçlü döneceklerini söyledi.

Kemal Şengül
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Lance Stroll, Aston Martin AMR23, arrives on the grid

Sezona çok iyi başlayan ve ilk yarının sürpriz olan Aston Martin, son yarışlarda geriye düşmekten kurtulamadı.

İngiliz ekip, Monako ve Kanada yarışlarından sonra ilk dörde girmekte zorlanırken, çoğu zaman beşinci en iyi takım görüntüsü çizdi.

Mike Krack, Aston Martin ile ilgili şöyle konuştu: "Son yarışların daha zor geçtiği doğru, bazı rakiplerimiz pistte bizden daha büyük adımlar attılar ve bu da iyi sonuçların tadını çıkarmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor çünkü bunlar kendiliğinden gelen şeyler değil."

"Formula 1'de hiçbir şey karşılıksız verilmez, rekabet çok çetindir ve bu da bu yıl başardıklarımızı daha da etkileyici kılıyor ve takımın ne kadar iyi iş çıkardığını gösteriyor."

"Başardıklarımıza bağlı olarak beklentiler arttı, ancak bunları bir takım olarak büyümeye ve gelişmeye devam ettiğimiz gerçeğiyle yumuşatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok açıdan kelimenin tam anlamıyla hâlâ inşa aşamasındayız. Bence yeni fabrika da bunun örneği."

"Büyük ilerleme kaydettik ancak önümüzde uzun bir yol var. En başında hedeflerimizi gerçekleştirmenin birkaç yıl alacağını söylemiştik; takımın bu yıl şimdiye kadar elde ettiği başarılar nedeniyle bu durum değişmedi."

Takımın neden yıl içerisinde geriye düştüğü sorusuna Krack, "Rakiplerimize kıyasla çok fazla zaman kaybetmedik."

"Sıralama ve yarış pozisyonları, önemli ölçüde geride olduğumuz izlenimini veriyor, ancak aslında öyle değil. Sadece rakiplerimiz daha fazla geliştiler ve Red Bull ile farkı kapatmayı başardılar."

"Sürekli gelişmeye çalışıyoruz fakat bu araçlar o kadar karmaşık ki herhangi bir değişiklik aracın diğer alanlarını da etkiliyor, yani bir takım yan etkileri oluyor."

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Fotoğraf: Erik Junius

"Araçta yaptığınız değişikliklerin çok azı kendi başına işe yarıyor. Sezon başında bir değişiklik yaptık ve bunun bazı yan etkileri olacağını tahmin etmemiştik. Farklı pistlerde geçen birkaç yarıştan sonra aracı nasıl etkilediğini fark ettik."

"Araca yaptığımız güncellemeler işe yaradı ve veriler olması gerektiği şekilde. Fakat son birkaç yarıştaki sonuçlar gerçekte nerede olduğumuzu gösteriyor."

"Monako ve Kanada gibi yarışlar zayıflıkları maskelediler ve bu yarışlarda iyi olduğumuz için beklentiler yükseldi, fakat Barselona, Avusturya, Silverstone ve Budapeşte'de bu kadar iyi sonuçlar elde edemeyecince hayal kırıklığı büyük oldu."

"Macaristan'da güçlü olacağımızı düşünmüştük ama değildik. Bu takıma dışarıdan bakmamızı ve Macaristan yarışını tek başına değil, Barcelona, ​​​​Silverstone ve benzeri yarışlarda gördüğümüz trendin devamı olarak değerlendirmemizi sağladı. Öğrenmeye devam etmek çok önemli."

"Sezon başından beri yarışların çok hareketli geçtiğini ve bir güncelleme sonrası AMR23'ün ne yaptığını anlamak için birkaç yarış gerektiğini söylüyorum. Budapeşte'deki yarışı analiz ettikten sonra hangi değişikliklerin gerekli olduğunu daha iyi anlıyoruz."

"Diğerlerinden daha az geliştik, bu yüzden şimdi onlardan daha fazla gelişmek bizim elimizde."

Krack, son analizlerin ardından getirecekleri bir sonraki güncellemeye güveniyor.

"Formula 1 inanılmaz derecede karmaşık bir spor. Fazla söz vermek istemiyorum; henüz tespit edemediğimiz bazı gizli şeyler olabilir ancak analizlerimizden elde ettiğimiz ilk göstergeler artık zayıf yönlerimizi ve nasıl geliştirebileceğimizi daha iyi anladığımız yönünde."

"Sezonun ikinci yarısında mücadelenin yine çok yakın olmasını ve avantajın yine takımdan takıma geçmesini bekliyorum."

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