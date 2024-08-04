Krack: “Aston Martin doğru yolda"
Mike Krack, Macaristan’a getirdikleri güncellemelerin etkili olduğunu ve Aston Martin'in doğru yolda ilerlediğini söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lawrence Stroll'un liderliğindeki Aston Martin, 2024’ün ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.
Fernando Alonso ve Lance Stroll, sezon başında dört büyük takımın gerisinde kalarak arka sıralarda mücadele etmek zorunda kalmıştı.
Japonya Grand Prix’sine getirilen güncellemeler de araçta istenen etkiyi yaratamamıştı ancak Macaristan Grand Prix’sinde getirilen yeni paket umut verici sonuçlar verdi.
Aston Martin Takım Patronu Mike Krack, 2024 sezonunun ilk yarısındaki hayal kırıklığının ardından takımın doğru yolda olduğunu ve yeni güncellemelerin gelmeye devam edeceğini belirtti.
"Macaristan’a getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı. Bu sadece aracı sezonun geri kalanında daha hızlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda platformumuzu anlama ve nasıl geliştireceğimizi bilme konusunda da önemli bir adım oldu."
"Eğer bu güncellemeler işe yaramasaydı, bu sonuç aracımızı yeterince iyi anlamadığımız anlamına gelirdi. Mühendislik açısından ışığı gördüm ve performans geliştirme konusunda ise güvenim tam."
"Genelde bu kadar iddialı açıklamalarda bulunmam ama neye sahip olduğumuzu biliyoruz."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Krack, sezon boyunca karşılaştıkları zorlukları ve önceki güncellemelerin neden beklenen etkiyi yaratamadığını da açıkladı: "Trendler doğruydu ancak bazı alanlarda beklenen kazanımlar daha az oldu ve diğer alanlardaki kayıplar beklenenden daha büyük oldu."
"Sonuç olarak, güncellemeler beklediğimizden daha az etki verdi. Ancak Macaristan’da yaptığımız güncellemeler işe yaradı ve doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim.”
Alonso ve Stroll'un, şu ana kadar 73 puan topladığını ve bu durumun iki pilotu da hayal kırıklığına uğrattığını belirten Krack, pilotların eleştirilerini anladığını söyledi: "Lance ve Fernando bu sezon zor bir aracı yöneterek mükemmel sürüşler yaptılar."
"İkisi de dünya çapında pilotlar ve onlara daha iyi bir araç sağlamalıyız. Bunun için çalışıyoruz çünkü biz de dünya çapında bir takımız.”
Mike Krack, yaz arasından sonra gelecek güncellemeler ve 2025 sezonu çalışmaları hakkında da bilgi verdi: "Sezonun ikinci yarısında AMR24’e planlanmış başka güncellemeler var."
"2025 aracı üzerinde çalışmaya başlamadan önce bu güncellemeleri tamamlamamız gerekiyor. 2024’ten vazgeçmiyoruz, ancak 2025’e odaklanacağız."
"Bu yılın aracı üzerinde yaptığımız çalışmalar, gelecek yıl için bize yön verecek. Öğrendiğimiz her şeyi 2025’e taşıyacağız.”
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