Krack: "Aston Martin arkasına yaslanıp Newey'nin gelişini beklememeli"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Formula 1 takımının, Adrian Newey’in göreve başlamasını bekleyip büyük ilerlemeler kaydedeceğini düşünerek hareketsiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Silverstone merkezli takım, şampiyon Red Bull takımından ayrılan Newey’yi kadrosuna katarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Red Bull'la olan kontratının şartları nedeniyle Newey, Aston Martin'deki görevine gelecek yılın Mart ayına kadar başlayamayacak ve bu süre zarfında etkisi esas olarak 2026’da görülebilecek.

Newey'nin işe alınması gelecek için büyük bir destek olsa da Krack, Aston Martin'in gelecek heyecanının şu anki görevini gölgelemesine izin vermemesi gerektiğini söylüyor.

Takım bu sezon sıralamada gerilere düşmüş durumda ve Krack, Newey’in gelişi öncesinde de ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Newey ve 2026 projesi için duyulan heyecan ile mevcut zorlukları dengelemenin ne kadar zor olduğu sorulduğunda Krack şunları söyledi: “Çok zor. Kesinlikle çok zor.”

“Ama bence 2025'i Adrian'a neler yapabileceğimizi göstermek için bir fırsat olarak da kullanmalıyız. Bence bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı olmalı.”

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

İnsanların arkalarına yaslanıp sadece Newey'nin harekete geçmesini beklemelerinin tehlikesi konusunda Krack şunları söyledi: “Eğer bunu tespit edersem, bu uzun sürmeyecektir.”

Newey halihazırda Aston Martin fabrikasını ziyaret etmiş ve üst düzey personelle konuşmuş olsa da hâlâ Red Bull ile sözleşmeli olduğu için katkısı sınırlı kalıyor.

Krack, resmi olarak başlamadan önce Newey ile ne kadar diyalog kurabileceğinin kendi elinde olmayan bir şey olduğunu söyledi.

Krack, “Bilmiyorum.”

“Hukuk departmanımızla görüşmem gerekiyor.”

“Bu tür konularda çok dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz, ileriye dönük yasal meselelere girmek istemiyoruz. Bu doğru olmaz.” dedi.

Krack, geçen sezonun başında podyuma çıkmak için mücadele eden Aston Martin için şu anda sadece alt sıralardaki puanlar için mücadele etmenin yeterli olmadığını açıkça belirtiyor.

Krack, “Bence olmak istediğimiz yerde değiliz.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

“Hedefimiz açıkça ilk dört takımla aramızdaki farkı kapatmaktı.”

“Sezon başında, o sırada en hızlı beşinci takım olduğumuzu biliyorduk ve hedefimiz bu farkı kapatmaktı.”

“Bunu başaramadık. Diğerleri bizim kapattığımızdan daha fazlasını yakaladı. Gerçek bu ve bunu anlamamız ve ele almamız gerekiyor.” diye ekledi.