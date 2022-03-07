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Krack: "Aston Martin, 2026'da kendi güç ünitesini üretmeyi değerlendirecek"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2026 için güç ünitesi üretme olasılığını değerlendirmenin, bir üretici için "normal" olduğunu söyledi.

Krack: "Aston Martin, 2026'da kendi güç ünitesini üretmeyi değerlendirecek"
Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Aston Martin, şu anda Mercedes motorlarını kullanıyor ancak 2026'da güç üniteleri için yeni düzenlemeler getirilecek. Red Bull, yeni bir motor üretmek ve kendi kaderinin kontrolünü eline almak için şimdiden kendi Red Bull Powertrains departmanını kurmuş durumda.

Geçtiğimiz hafta Silverstone merkezli ekipte çalışmaya başlayan Krack, Aston'un da benzer bir yolda gitmeyi değerlendireceğini söyledi.

Krack, "İlk olarak, mevcut motor tedarikçimizden memnun olduğumu söylemeliyim."

"Ancak 2026 için yeni düzenlemeler gelecek. Elektrik gücü şimdi olduğundan daha önemli olacak."

"Yeni güç ünitesi düzenlemeleri geldiğinde, bunları incelemenin ve stratejik olarak doğru olup olmadığını dikkatlice araştırmanın Aston Martin gibi markalar için normal olduğunu düşünüyorum."

"Bence F1, elektrik gücü üzerinde veya hibrit üzerinde daha ağırlıklı çalışarak doğru yönde adım atıyor. BMW'de ikisiyle de çalıştım. Formula E tamamen elektrikli ve Hypercar, aynı olmasa bile Formula 1 gibi hibritti." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Photo by: Aston Martin Racing

Krack, F1 güç ünitesi üretimi hakkındaki herhangi bir kararın yakın zamanda alınması gerektiğini söyledi.

"Şu anda 2022'deyiz ve 2026'da gelecek düzenlemelere kadar makul bir zaman var. Çünkü diğer rakiplerin de giriş yapmayı değerlendirdiğini biliyoruz."

"Bu nedenle 2026'da kendi güç ünitemizle gridde olup olmayacağımıza karar vermek için mantıklı bir süre var. Bence buna bakmak için doğru zaman."

Krack, takımın, ileride şampiyonluğa aday olmak için her şeye sahip olduğunu söyledi.

Krack, "Yapılandırmadaki değişiklik çok büyük ve 19 yıl gibi bir süredir ilk defa yeni bir F1 merkezi inşa ediliyor."

"Son teknoloji biz olacağız ve bu, Lawrence Stroll'ün ve takımın hırsını açıkça gösteriyor."

"Bu beş yıllık bir plan. Burada başarılı olmak için tüm imkanlara ya da tesislere sahip olacağız ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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