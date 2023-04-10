Krack: "Araçta Vettel'in de katkısı var"

Haberi dinle

Uzun ve başarılı kariyerine geçen yıl nokta koyan Sebastian Vettel, kariyerinin son iki sezonunu Aston Martin ile geçirmiş, takımın hedeflerine ulaşmakta zorlandığı bu iki yıl boyunca sadece bir kez podyuma [2021 Azerbaycan] çıkabilmişti.

Ancak birkaç ay içinde her şey değişti; nitekim Aston Martin performans anlamında ciddi bir adım attı ve ilk üç yarışta üç kez podyuma çıktı.

Her ne kadar aracın direksiyonuna geçemese ve ezeli rakibi Fernando Alonso'nun güçlü sonuçlar almasını izlemek zorunda kalsa da takımın mevcut formunda Vettel'in payının olduğu da düşünülüyor -takım patronu Mike Krack de bu düşüncelere katılmakta.

Krack, "Bence aracın bugün geldiği noktada onun da payı var. Geçen yıl bize ipucu verdiği pek çok toplantı gerçekleştirdik, sık sık 'yeni araçla şunu yapın, bunu yapın ya da bunu yapmayın' şeklinde telkinlerde bulunuyordu."

"Dolayısıyla bu durumda onun da hakkının olduğunu söylemeliyiz." dedi.

Vettel'in erkenden emekliye ayrılıp ayrılmadığı da sorulan Krack, "Bu soruyu ona sormanız gerek. Biz sadece aldığı karara saygı duymaıyız.

"Bu kararı vermeden önce uzun uzun düşündü. Eğer o yoluna devam ediyorsa, biz de yolumuza devam etmeliyiz."

"Dolayısıyla mevcut durumdan pişman olup olmadığını ona sormalısınız." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images