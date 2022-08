Krack: "Aracı son yarışa kadar geliştirmek istiyoruz"

Haberi dinle

Kanadalı milyoner Lawrence Stroll'ün attığı adımlarla birlikte 2022 sezonu öncesi oldukça iddialı bir görünüm sergileyen Aston Martin, beklentilere yaklaşmak bir yana dursun, bazı yarışlarda puan mücadelesi bile veremiyor.

Takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada bulunan takımın bu sezon elde ettiği en iyi sonuç Sebastian Vettel'in 2022 Azerbaycan GP'sindeki altıncılığı.

Vettel sene sonu emekliye ayrılacak ve takım Fernando Alonso ile yeni bir döneme girecek, dolayısıyla birçok kişi Aston Martin'in bu sezonu tamamen boşvermesini ve 2023 sezonuna odaklanması gerektiğini söylüyor, ancak Mike Krack bu yolu tercih etmeyecekleri konusunda ısrarcı.

GPFans.com'a konuşan Krack, "Şu anki araçtan vazgeçmek ve bu sezonu tamamen iptal etmek çok kolay olur, ancak bu 'yeni araca odaklandık' şeklinde bir bahane ortaya çıkarır -ancak bu doğru değil."

“Eğer önemli bir kural değişikliğinin öncesinde olsaydık belki bunu tartışabilirdiniz, ancak önümüzde dramatik bir değişim yok."

“Düzenlemeler büyük ölçüde aynı, dolayısıyla bu yıl öğrendiklerimizi devam ettirebiliriz. Dolayısıyla, başarabildiğimiz takdirde aracı son yarışa kadar geliştirmek isterim."

"Ancak başlangıçta elinizde birkaç şey olması gerek. Dümdüz davranıp şu anki aracı tamamen ihmal edemezsiniz."

“Paralel bir yolda gitmekteyiz. Yeni araç üzerinde çalışan bir grubumuz var, bunun yanı sıra mevcut araç üzerinde çalışan bir grubumuz da var. Şu an duramayız çünkü sezonu mevcut konumumuzda tamamlamak istemiyoruz." dedi.

Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Krack, Formula 1'e tamamen yabancı değil, ancak ilk kez bu kadar önemli bir görevde yer alıyor. Uzun süredir BMW motor sporları operasyonlarını yöneten Krack, Aston Martin'in Otmar Szafnauer ile yollarını ayırmasının ardından birçok potansiyel adayın arasından sıyrıldı ve kariyerinde ilk kez bir F1 takımını yönetme fırsatı buldu.

Bu konu hakkında Beyond the Grid podcast'ine konuşan Krack, "Bunu yapmamın istenmesi beni çok onurlandırdı, bence bu çok büyük bir zorluk. Eskiden buradaki her şeyin ne kadar büyük olduğunu görmüyordum bile, dolayısıyla her şeye karşı alçakgönüllü bir yaklaşıma sahiptim."

“Bunun hepimiz için büyük bir görev olduğunu biliyorum ve kendimi herhangi bir zaman kısıtlaması veya zaman baskısı altına sokmak istemiyorum, çünkü zaman daima planladığınızdan farklı akacaktır."

"Yani şimdi bir yıl, iki yıl veya 10 yıl kalmamın gerçekten önemli olmadığı bir şekilde plan yapıyorum. Bu sadece benimle ilgili değil, genel olarak tüm organizasyon ve tüm ekip için çok önemli."

"Ama eğer sorunuz buysa, ayrılmaya niyetim yok." dedi.