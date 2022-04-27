Krack: "Araç önceki yarıştan daha hızlı değildi"

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Avustralya'da tam dört kaza ile hafta sonunun en kötü takımı olarak geçirdikleri kabus bir yarışın ardından Aston Martin, Imola'da toparlandı ve Sebastian Vettel ile sekizinci, Lance Stroll ile onuncu olarak sezonun ilk puanlarını elde etti. Ayrıca takım, Red Bull dışında Imola'dan çifte puanla ayrılan tek takımdı.

Vettel yarıştan sonra 2022'de karşılaştıkları tüm zorlukların ardından bu sonucun zafer gibi hissettirdiğini söylemişti.

Ancak takım patronu Mike Krack, takımın elde ettiği bu sonuçta hafta sonu boyunca devam eden zorlu koşulların etkisi olduğunu, bundan ötürü yarışı ilk 10'da tamamlamalarının dramatik bir performans artışı kaydettikleri anlamına gelmediğini söylüyor.

Yarışın ardından Krack, "Açıkçası mutluyuz çünkü Cuma ve bugün değişken koşullara rağmen aracı olduğundan daha iyi göstermeyi başardık."

"Hem pilotlar hem de takım, doğru pit stop zamanlamaları ve kuru zeminde gerçekleşen sprint yarışından öğrendiklerimizi uygulama konusunda çok iyi iş çıkardılar."

"Değişken koşullar şansımızı elimizden geldiğince kullanmamız gerektiğini düşündüğümüz yerlerdir. Kuru zeminde geçecek normal bir yarış bizim için çok ama çok zor olurdu."

"Araçta önceki yarıştan daha hızlı olduğunu düşünmüyorum. Sprint yarışına dikkatlice bakarsanız, sert savunma yapmak zorunda kaldık. İlk 10'da bitirme şansımız yoktu."

"Sonuç olarak, sezonun ilk puanlarından memnunum. Ama açıkçası daha gidecek çok yolumuz var. Bu yüzden bugün gülümseyecek, yarın gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Krack, sezona yaptıkları sıkıntılı başlangıcın ardından, sonucun takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu olduğunu kabul ediyor.

Krack, "Avustralya, fabrikada gerçekten çok sıkı çalışan tüm insanlar için açıkçası çok zordu ve yedek parçamız kalmamıştı."

"Yarıştan önce takımla bir toplantı yaptık. Cuma günü de benzer şartların olduğunu söylüyorduk -ki bence Cuma günü çok iyi bir iş çıkarmış ve aracı olabileceğinden daha iyi bir konuma getirmiştik.

"Sonrasında tamam, bugün de aynı koşullar olacak dedik. 13 ve 15. başlıyoruz, değişken şartlar altında hatasız bir iş yaparsak, o zaman puan alma şansımız var dedik."

"Silverstone'da görev kontrolünde ve ayrıca burada süper hazırlıklı olan tüm ekipten çok iyi bir tepki aldık."

"Bugün harika bir ekip çalışması ortaya koyduk. Farklı bir yöntem denedik ve işe yaradı. Dürüst olmak gerekirse, bu her zaman işe yaramaz."

"Muhtemelen Imola bize biraz uyan bir pistti ve koşullar da yardımcı oluyordu. Sprint yarışında da yumuşak lastiklerle ilgili çok şey öğrendik." dedi.