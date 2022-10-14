Krack: "Altıncılık mümkün fakat gerçekçiliğimizi korumalıyız"

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Singapur'daki yarışta Lance Stroll ve Sebastian Vettel, altıncı ve sekizinci olarak tek yarışta Aston Martin'e takımlar şampiyonasında iki sıra kazandırdı; Haas ve AlphaTauri'yi geçen takım artık yedinci sırada.

Japonya'da ise Vettel'in altıncılığıyla hanesine sekiz puan daha yazdıran takım, artık altıncı sıradaki Alfa Romeo'yu hedefliyor, nitekim aradaki fark sadece iki yarışta 27 puandan yedi puana düştü.

Son yarışlarda alınan iyi sonuçların takımın güvenini arttırdığını kabul eden Mike Krack, her alanda güçlü kalmaya devam etmeleri konusunda da ısrarcı.

Autosport/Motorsport.com'a alınan iyi sonuçlar hakkında konuşan Krack, "Kendimize güvenmemiz yetmez, aynı zamanda hızlı bir araca da sahip olmamız gerek. Sadece kendimize güvenerek pek bir şey yapamayız."

"Tam olarak hangi konumda olduğumuzu iyi biliyoruz, yıl içinde bazı adımlar attık. Şimdi normal bir yarışta da altıncı olabilmek için mücadele edeceğiz."

"Gerçekçi olmamız gerekiyor. Önümüzde dört yarış daha var. Eğer puan almayı başarırsak ya da puan almaya devam edersek, hala bir sıra daha yükselebilme şansımız var."

"Ancak durum hızla değişebilir. Rakip takımlardan biri iyi puanlar aldığı anda bir sıra gerileyebiliriz."

"Bitime halen dört yarış var, dolayısıyla her alanda güçlü kalmaya devam etmeliyiz. Ancak sanırım son 12 yarışta 10 kez puan aldık, iyi bir ilerleme kaydettiğimizi görebilirsiniz." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1

Japonya'daki yarış iyi sonuçlara rağmen takım için pek de temiz geçmedi, nitekim Vettel ilk turda Alonso ile temas yaşamasının ardından arka sıralara düştü.

Ancak yarış yeniden başlatıldıktan sonra Williams pilotu Nicholas Latifi ile birlikte hemen pite giren Vettel, iki tur beklemeyi tercih birçok pilottan daha hızlı dereceler yapmasının ardından kendini altıncılıkta buldu, Latifi ise sekizinci sıraya kadar yükselmişti!

Krack strateji hakkında "Bunu konuşmuştuk, bunu tartışmak için zamanımız vardı, ancak nihayetinde son kararı pilotun vermesi gerekiyordu çünkü pist koşullarının tamamını görebilme imkanına sahip değiliz."

"Bu açıdan bakıldığında, son kararı o [Vettel] verdi. Bence bu çok önemliydi ama aynı zamanda pitstopta Latifi'yi geçebilmemiz de çok önemliydi, aksi takdirde yarışı Fernando'nun önünde bitiremezdik. Temel olarak bu iki karar çok önemliydi."

"Önümüzdeki yarışların hepsi karakteristik açıdan birbirine çok benziyor, hiçbiri Bakü, Singapur veya Monako gibi değil. Nispeten zor yarışlar olmasını bekliyorum.

"Sao Paulo'da yağmur yağabilir, aynı hafta sonu sprint yarışı da mevcut. Yani hala bazı fırsatlar var."

"Yine de şu anda bizim için gerçekten kötü olacağını düşündüğümüz bir pist yok. Bekleyip göreceğiz." dedi.