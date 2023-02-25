Krack: "Alonso'yu tanımaya devam ediyoruz"
Mike Krack, Fernando Alonso ile şimdiye kadar iyi anlaştıklarını fakat alışma evresinin devam ettiğini söyledi.
Fernando Alonso, bu yıl Alpine'den Aston Martin'e geçiş yaptı ve yeni takımıyla ilk testini Abu Dhabi'de gerçekleştirse de, Sakhir'de takımla ilgili öğrenmesi gereken çok fazla şey var.
İspanyol pilot, şimdiye kadar takımla 1.5 gün geçirdi ve bu süreçteki performansı dikkat çekiciydi.
Yine de Aston Martin her şeyin yerine oturmasının zaman alacağını düşünüyor.
Konu hakkında konuşan Mike Krack, "Fernando'yu daha yakından tanımamız gerekiyor, çünkü Abu Dhabi testinden bu yana birlikte çalışıyor gibi görünsek de, aslında ilk tam test gününü burada yaptı."
"Bu nedenle araçtan tam olarak ne elde etmek istediğini görmek ve işbirliğimizi bir bütün olarak nasıl geliştirebileceğimizi anlamak adına birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var."
"Yakınlık kurmamız gerekiyor ve şu anda çalışmalar yeni başlamış durumda." dedi.
Aston Martin'in ilk üçle arayı kapatıp kapatamayacağı sorusuna Krack, "Hedefimiz her zaman bu oldu fakat tahminlerde bulunmak için henüz çok erken olduğunu anlamalısınız."
"Takımlar pek çok farklı lastik deniyor, hepsi farklı miktarda yakıtla çalışıyor, bazıları DRS ile çalışıyor, bazıları DRS açmıyor, bu nedenle gerçek güç dengesini ancak yarış başladığında göreceğiz."
"Dolayısıyla ilk yarışa bir hafta kalan, mümkün olduğunca iyi ve kapsamlı şekilde hazırlanmak çok önemli." cevabını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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