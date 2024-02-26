Krack: "Alonso'ya olan ilginin farkındayız fakat birlikte devam etmek istiyoruz"

Aston Martin'de Fernando Alonso'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar mevcut.

Alonso'ya pek çok takımın ilgisi olduğu düşünülüyor fakat Aston Martin'den ayrılırsa gideceği takımın Mercedes olacağı konusunda hemfikir.

İspanyol pilotun patronu Mike Krack'e de Alonso'nun durumu soruldu.

Bu konuda konuşan Krack, "Basın toplantısında herkes sadece pilot pazarındaki durumu tartışıyordu."

"Bence böyle şeyleri tartışmak Formula 1'in lehine oluyor, çünkü taraftarların ilgisi hemen artıyor."

"Bize gelecek olursak; pilotlarımızdan çok memnunuz ve her ikisiyle de daha uzun süre yarışmak için görüşmelerimiz devam ediyor."

"Daha önce birçok kez söyledim ve yine aynı şeyi söyleyeceğim; her ikisinin de takımımızda kalmasını istiyoruz."

"En başından beri Fernando ile çalışmaya devam etmek istediğimizi söyledik ve o da kalmak istediğini söyledi. Fakat diğer takımların dikkatini çektiğini de kabul etmeliyiz."

"Önümüzdeki haftalarda işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz ama birlikte çalışmaya devam edebileceğimizden eminim." dedi.