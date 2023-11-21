Krack: "Alonso zor anlarda yapıcı davranıyor"

Fernando Alonso, bu yıl Alpine'den Aston Martin'e katıldı ve sezonun en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı.

İspanyol pilot, güçlü sonuçlar aldığı kadar, zor anlar da yaşadı ve bunlarda genellikle sakin tavrıyla dikkat çekti.

Brezilya'da harika bir performans sergileyerek podyuma çıkan Alonso, Las Vegas'ta gerçekleştirilen yarışın ilk turunda spin atmasına rağmen puan aldı.

Takım ile Alonso arasındaki etkileşim ve bunun yıl içinde nasıl değiştiği sorusuna cevap veren Mike Krack, her şeyin çok iyi gittiğini belirtti.

Krack, "Gerçekten çok iyi."

"Başlangıçta bunun bir 'cicim ayı' olduğunu düşünüyordum. Fakat takım olarak daha zor zamanlar geçirdik ve bence bu, takımın, Fernando'nun, Lance'in gerçek niteliklerini gösterdi. Birbirimize kenetlendik."

"Gerçekten zor zamanlardı ve ilişkimiz bu sayede daha da güçlendi."

"Her iki sürücü de birbirleriyle ana sorunların ne olduğu konusunda hemfikirdi ve her zaman inanılmaz yapıcıydı." dedi.