Krack: "Alonso yarış boyunca kontrolü elden bırakmadı, yarışa hükmetti"

Zandvoort'ta eski formuna dönmeyi başaran Aston Martin, sezonun en iyi performanslarından birini sergileyen Fernando Alonso sayesinde ikinci olarak bu sezon yedinci kez podyum gördü.

Son dört yarışta epey formdan düşen ve beşincilikten öteye gidemeyen takım, böylece Kanada'dan sonra ilk kez podyuma çıkmayı başararak moral buldu.

Starttaki çifte geçişten tut, takımın hatasıyla kaybettiği sıraları hızla kazanmasıyla tam anlamıyla olağanüstü bir yarış geçiren Alonso ise "kısa süre içinde yarış kazanacaklarını" söylüyor.

Yarışın ardından söz alan Mike Krack de hem takımın, hem de Alonso'nun performansından duyduğu memnuniyeti dile getirmekte.

Motorsport.com'a konuşan Krack,"[Alonso'nun] yarış boyunca kontrolü elden bırakmaması çok iyiydi."

"Yarışa tam anlamıyla hükmetti, zorlu koşullarda yola devam etmek istiyorsanız bu çok önemli."

"Hayatta kalmanın gerçekten önemli olduğu bazı durumlar vardı, bu durumları başarıyla atlattı. Eğer ki [Verstappen'i geçme] fırsatı olsaydı, kesinlikle denerdi."

"Kendisinin ilk yarışlardaki gibi hızlı olduğu ortadaydı, hatalı pit stoptan sonra geri dönüp iki aracı geçmesi inanılmazdı." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyuma çıkamama serisinin son bulmasından da mutlu olduğunu söyleyen Krack, gelecek haftalarda yeni güncellemelerin de olacağını belirtmekte.

Krack, "Sezonun ilk yarısındaki podyumlardan ve geçirdiğimiz sıkıntılı yarışlardan sonra, nihayet çok zorlu bir hafta sonunda podyuma dönmeyi başardık, bu harika!"

"Dürüst olmak gerekirse herkes harika bir takım çalışması sergiledi."

"Temmuz ayı boyunca kampüste ışıklar hiç sönmedi. Buraya yeni parçalar getirdik, önümüzdeki yarışlara da yeni parçalar getireceğiz. Elimizden geldiğince savaşmaya devam etmek ve sonunda nereye varacağımızı görmek istiyoruz."

"Araca yeni parçalar getirmeye çalışıyorsunuz, ancak açıkçası burada yaşadığımız zor koşullar ve değişen koşullar nedeniyle veri analizi de kolay değil."

"Ancak her şey doğru yönü işaret ediyor. Spa'da küçük bir adım attığımızı düşünüyorum, burada bir adım daha attığımızı düşünüyorum, ancak bunları önümüzdeki yarışlarda da teyit etmemiz gerekiyor." dedi.