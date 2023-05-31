Krack: "Alonso, yanlış karar vermeseydik de kazanamayacaktı"

Yağmur başlamadan kısa süre önce ilk pitine giren Alonso, sert hamurdan orta hamura geçiş yaptı, ancak kısa süre sonra pistin kayganlaşması, kendisini bir tur sonra yeniden pite girmeye ve geçiş lastiklerini tercih etmeye itti.

Üçüncü sıradaki Ocon ile yeterince fark olması nedeniyle ikinciliği koruyan Alonso, zafer şansını ise oldukça geri düşerek kaybetti.

Birçok kişiye göre Aston Martin bu noktada olası bir galibiyetten oldu, ancak Mike Krack'e göre bu hamle olmasaydı da Alonso'nun kazanma ihtimali yoktu.

Krack, "Her şeye, yarışın nasıl gittiğine bakmamız gerekiyor. Açıkçası, ne olacağını gerçekten bilmediğiniz bu tür koşullarda olabildiğince uzun süre pite gelmemeye çalışırsınız."

"Dürüst olmak gerekirse bu kadar yağmur beklemiyorduk. Kısa bir sağanak olacağını ve hava çok sıcak olduğu için çabuk kuruyacağını düşündük. Bu nedenle 'peki, iki üç tur daha bekleyelim' diye düşündük ancak lastikler epey aşınmıştı. Riskli bir durumdaydık."

"Orta hamura geçtikten kısa süre sonra yağmurun arttığını gördük ve pite dönmek zorunda kaldık."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, spray Champagne on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yağmuru biraz yanlış değerlendirdik çünkü pit yolunda yağış çok daha geç başladı.

"Günün sonunda, orta hamura geçiş bilinçli bir karardı, ancak bir tur sonra bunun işe yaramayacağını gördük ve Fernando'yu yeniden pite aldık."

"Bu kararın bize zaferi kaybettirdiğini düşünmüyorum. Eğer hemen geçiş lastiklerini takmış olsaydık da Max önde kalacaktı. Değişen pek bir şey yok."

"Açgözlü davranmamalıyız, geriye bakmalı ve hedeflerimizin ne olduğunu görmeliyiz. Buraya şimdiye kadar yaptıklarımızdan daha iyisini yapmak için geldik, ancak Red Bull çok daha hızlıydı."

"Dediğim gibi, bu kararlar çok kısa bir süre içinde alınıyor, hemen karar almak ve uygulamak zorundasınız. Aksi takdirde araçta iki ıslak, iki kuru zemin lastiği bulabilirsiniz!"

"Olanları inceleyeceğiz, ders çıkaracağız ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışacağız."

"Fernando orta hamura geçiş kararımızdan memnundu, sonrasında geçiş lastiklerini takmamızdan da memnun kaldı." dedi.