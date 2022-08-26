Krack: "Alonso ve Stroll eşit statüde olacaklar"

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Yaz arası pilot piyasası açısından bir hayli olaylı geçerken tüm olayların merkezinde sürpriz bir takım vardı: Aston Martin.

Sebastian Vettel'in emekliliğini duyurmasının ardından 2023 kadrosu konusunda hızlı bir adım atan takım, Macaristan GP'sinden sadece iki gün sonra Fernando Alonso ile anlaştı.

Alonso'nun bu kararı kamuoyundan birçok farklı tepkiyle karşılanırken, takım sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu Lance Stroll ile aralarındaki ilişkinin nasıl olacağı da şimdiden merak konusu.

Aston Martin'in internet sitesine birçok konuya değindiği bir röportaj veren Krack, "Fernando ve Lance eşit statüde olacaklar, statü konusunda Fernando'nun herhangi bir isteği olmadı."

"Medyada kendisine 'birinci pilot statüsünün' veya 'devasa bir maaşın' önerildiğine dair haberler var, fakat sizlere Fernando'nun bu işi statü veya para için yapmadığını garanti edebilirim."

"Elbette ona yüksek kalibrede ve tecrübe sahibi bir pilotun ihtiyaç duyduğu aracı sunmamız gerek, ancak anlaşmanın imzalanma hızı, maaş veya anlaşmanın detayları gibi şeylerin Fernando'nun ana motivasyon kaynağı olmadığını gösteriyor."

"Fernando'yu ikna eden şey, sürekli ilerleme kaydeden ve gerçek bir etki yaratabileceği bir takımın parçası olma fırsatı." dedi.

Fernando Alonso Fotoğraf: Dorna

Alonso'nun ne kadar hırslı bir isim olduğunun altını çizen Krack, ilerlemek isteyen bir takımın böyle üst seviye pilotlara ihtiyaç duyduğunu da ekledi.

"Bir dünya şampiyonunun zirvede bulunması asla sebepsiz değildir; şampiyonlar sürekli soru soruyorlar, rekabetçiler ve sizleri daha iyi olmanız için sürekli baskılıyorlar."

"Eğer ilerlemek istiyorsak bu tür pilotlara ihtiyacımız var, onlardan bu işin nasıl yapılacağını öğrenebiliriz. Bana göre ondan [Alonso] daha iyi bir seçim yapamazdık; başarıya aç ve oldukça deneyimli bir isim."

"O, tüm odağını yarışmaya vermiş bir makine, bir yarış makinesi. Her zaman en üst düzeyde rekabete girişmek konusunda kararlı ve Aston Martin'in kendisine bir fırsat sağlayacağını düşünüyor.

"Bugüne kadar yaptıklarımızı -yeni tesisler, yaptığımız yatırımlar ve işe aldığımız insanlar- düşünürsek, Fernando'nun potansiyel gördüğünü söyleyebiliriz. Aston Martin, ona tutkulu olduğu her şeyi gerçekleştirme fırsatı sunabilecek en iyi takım."