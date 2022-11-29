Krack: "Alonso takımın kazanma arzusunu ateşledi"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun Abu Dabi testinde takımın kazanma arzusunu ateşlediğini söylüyor.
2023 yılında Aston Martin'de Sebastian Vettel'in yerini Fernando Alonso alacak ve Lance Stroll'ün yeni takım arkadaşı olacak.
İspanyol pilot, yeni takımıyla ilk testine geçen hafta Abu Dhabi'de çıktı ve testin ardından, kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.
İlk işaretler olumlu görünüyor ancak önemli olan gelecek yıl nasıl bir araç üretileceği gibi görünüyor.
İngiliz ekibin patronu Mike Krack, iki kez Formula 1 dünya şampiyonu Alonso'nun ilk testinde ortaya koyduğu çabayı övdü ve takımın kazanma arzusunu ateşlediğini dile getirdi.
Krack, "Fernando'nun geri bildirimlerinin kalitesi çok etkileyici. Pek çok şey söyledi fakat bunu çok samimi, açık ve şeffaf bir şekilde yaptı."
"Fernando'nun bu yıl Mexico City'de yedinci sırada giderken problem nedeniyle yarış dışı kaldığında yaşadığı hayal kırıklığını hâlâ hatırlıyorum. Bu, motivasyonunun ve bağlılığının harika bir örneği."
"Bir takımda bu tür bir tutkuya ve kazanma güdüsüne sahip biri olduğunda, bu tüm takım üzerinde olumlu bir etki yaratıyor."
"Salı günü Aston Martin'deki herkes Fernando'nun aracımızda olmasından dolayı çok mutluydu. Bence tüm takımın tutku ve kazanma arzusunu ateşlemeyi başardı."
"Fernando, Sebastian Vettel'den farklı çünkü ikisinin de farklı bir hikayesi var. Biri İspanyol, diğeri Alman ve bu bile tek başına büyük bir fark yaratmaya yetiyor."
"Onların ortak bir noktası da var: Gelişim kararlılığı. Hem Sebastian hem de Fernando, hareketsiz kalmak yerine takımı ileriye itmeye çalışıyor." dedi.
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