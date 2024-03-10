Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

Cidde yarışına dördüncü sıradan başlayan Alonso, yarışı beşinci sırada noktaladı.

Yarışta İspanyol pilotun takıma 'B planı şansı olup olmadığını, çünkü rakiplerinin başka bir ligde olduklarını' sorduğu gergin bir an vardı.

Krack'e yarış sonrası medya ile yaptığı bilgilendirme toplantısında bu konu soruldu.

Aston Martin takım patronu, Alonso'nun ciddi bir endişe mi yoksa hem Aston Martin pit duvarıyla hem de rakipleriyle 'dalga mı geçtiğinden' asla emin olamayacağımızı söyleyerek bunu önemsemedi.

Krack, "Evet, temel olarak B planını sordu."

"Ama Fernando her zaman sizinle dalga geçer, bu konuda gerçekten ciddi olup olmadığına dikkat etmelisiniz çünkü o tüm stratejileri biliyor."

"Ayrıca yarışta tüm gridin nerede olduğunu biliyor ve bazen bunu bilerek yapıyor çünkü rakiplerin dinlediğini biliyor."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bir tur nefes alabileceğinizi düşündüğünüz anda telsiz anonsu geliyor ve 'Peki ya B planı?' diyor."

"Daha sonra B planına bir göz attık ama B planına geçtiğinizde yarışı bitiremezsiniz."

Alonso, Russell'ı geride bırakarak beşinci sırayı elde etti ve ardından 'sıralama modunda' sürerek Mercedes sürücüsünü DRS menzilinin dışında tutmaya çalıştı.

Krack, Alonso'nun bu turları 'muhtemelen başka kimsenin yapamayacağı' gibi attığını düşünüyor.

Krack, "George'un arkasında olduğunu biliyorduk, iyi bir hızı vardı ve DRS'ye girmesine izin vermek istemedik."

"Alonsa da bunu muhtemelen başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde başardı." dedi.