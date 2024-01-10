Krack: "Alonso/Stroll ikilisi ile başa çıkmanın tek yolu onlara gerçeği söylemek"

Silverstone merkezli takım, Stroll ile birlikte yarışması için iki kez dünya şampiyonu olan Alonso ile anlaşmasının ardından 2023 boyunca daha fazla ilgi odağı olacağını biliyordu.

Alonso'nun yarıştığı takımlardan bu kadar talepkar olmasının yaratabileceği zorlukların farkında olan takımın, işleri nasıl yönetmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphesi yoktu.

Takım patronu Mike Krack, Alonso'nun gelişinden önce, takımın içinde bulunduğu yeni durumla en iyi nasıl başa çıkılacağı konusunda birçok iç tartışma yapıldığını açıkladı. Ancak sonunda ihtiyaç duyulan yaklaşımın oldukça basit olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a özel olarak konuşan Krack, takımın sürücüleri idare etme zihniyeti hakkında şunları söyledi: "Açıkçası özel bir durumumuz var. Çünkü sürücülerden biri takım sahibinin oğlu, diğeri ise deneyimli ve olgun bir sürücü. Dolayısıyla, şunu düşünmeniz gerekiyor: dinamikler neler ve nasıl gelişecekler?"

"Fernando bize katıldığında pek çok kişi onun zor biri olabileceği konusunda bizi uyarmıştı. Bu yüzden kendimizi hazırlamaya çalıştık. Yaklaşımımızın ne olacağını düşünmek zorundaydık. bu sadece benim için değil, sportif direktör ve performans direktörü için de geçerliydi. Medyayı nasıl yöneteceğiz?"

"Ancak hem Fernando'nun hem de Lance'in birbirlerini Ferrari zamanlarından beri tanıdıklarının farkında olmamız gerekiyordu. Dolayısıyla, bu süreç başladığında, her ikisine karşı da her zaman açık, dürüst ve şeffaf olmamız gerektiği yaklaşımını benimsedik."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Krack, her iki sürücüden de hiçbir şey saklamamanın, işlerin yolunda gitmediği zamanlarda zor olsa bile, beladan kaçınmanın en iyi yolu olduğuna inanıyormuş.

Krack, "Bu sadece iyi zamanlarda değil, daha az iyi zamanlarda da böyledir. Gerçek bazen en zor kısımdır ve bunlar en zor konuşmalardır. Ama bunları yaparsanız, sonrası çok daha kolay olur."

"Birbirimizle nasıl yarışırız gibi şeyleri içeriyor. Birbirimizle nasıl başa çıkacağız? Daha zor sonuçlarla karşılaşırsak nasıl davranırız?" dedi.

Aston Martin 2023'te bazı iniş çıkışlar yaşamış olsa da Krack, takımın sürücüleriyle izlediği politikanın karşılığını aldığını düşünüyor.

"Her iki sürücünün ve çevredeki herkesin katkısıyla açık, dürüst ve şeffaf bir ilişki sürdürmeyi başardık ve bu da işleri gerçekten kolaylaştırdı."

"Ama şunu söylemeliyim ki Lance ve Fernando'nun birbirleriyle çalışma şekilleri, birbirlerine davranış biçimleri bizim tarafımızdan herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymuyor. Çünkü onlar çok olgunlar. Takımı merkeze koyuyorlar ve bizim için de aynı şey geçerli. Bizim için takım her şeydir."

"Dışarıda dokuz ateşli rakibimiz olduğunu ve birbirimizle savaşarak hiçbir şey kazanmadığımızı biliyorlar. Bu gerçekten çok yardımcı oldu. Bu yüzden her ikisine de bu işi hallettikleri için teşekkür ederim." dedi.