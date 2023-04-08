Krack: "Alonso'nun podyumu 'çalıntı' bir podyum değildi"

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Alonso, Melbourne'da yarışı üçüncü sırada tamamlayarak 2023 sezonunda üst üste üçüncü podyumunu elde etti.

Aston Martin pilotu, yarıştaki ikinci kırmızı bayrağın ardından Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın temasıyla spin atmıştı.

Spinin ardından Alonso birkaç sıra geriye düştü, ancak iki Alpine pilotunun büyük kazası ile bir kez daha kırmızı bayrak çıktı.

Kırmızı bayrağın ardından yarış kontrol yarışı son kez yeniden başlatmayı tercih etti. Son kırmızı bayrağın çıkmasına sebep olan tur, ilk sektörün tamamı koşulmadığı için iptal edildi ve Alonso üçüncü sıradaki yerini geri aldı.

Krack yarışın ardından verdiği demeçte, "Geçen yıl Silverstone'da yaşadığımız benzer durum nedeniyle Güvenlik Aracı çizgilerindeki sıralamayı ve tüm bunları kontrol ettik."

"Yarışın bu şekilde yeniden başlayacağından oldukça emindik, ama görene kadar asla bilemezsiniz."

"Tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla tartışma oldu. Ama sonuçta her şey yolunda gitti. Aracın bu noktada hâlâ sağlam ve sürülebilir olması önemliydi çünkü bazılarının aracının hasar aldığını gördük. Bu noktada şanslı olduğumuzu söylemeliyim."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates in Parc Ferme with a team mate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu çalıntı bir podyum değildi çünkü bundan önce bulunduğumuz pozisyondaydık. Bu yüzden bence sorun yok ama elbette ortada bir şans faktörü de vardı." dedi.

Alonso'nun aracında herhangi bir hasar olup olmadığı sorusuna Krack, "Kırmızı bayrak esnasında her şeyi kontrol ettik ve her şey yolunda görünüyordu." yanıtını verdi.

Olayın ardından Alonso'nun hemen takım telsizinden Silverstone 2022'deki yeniden start dizilimiyle ilgili örnek vermesi üzerine Krack, iki kez Dünya Şampiyonu bir pilotun geçmişteki olayları hatırlamasının 'özgün' olduğunu söyledi.

Krack, "Yaptığı her yarışı ve ne olduğunu, nerede olduğunu ve neye bakmamız gerektiğini hatırlıyor - bu oldukça etkileyici."

"Bizim için Silverstone oldukça yeni sayılırdı, bu yüzden bu örneği biz de hatırladık ama hatırlamasaydık, bize hemen hatırlatırdı!" dedi.