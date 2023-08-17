Prime'a abone ol
Önceki / Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı" Sonraki / Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor
Formula 1 Haberler

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Aston Martin takım patronu Mike Krack, yeni pilotları Fernando Alonso ile şeffaf bir ilişkiye sahip olduklarını ve kendisinin tecrübesinden faydalanmak için çabaladıklarını söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı ve Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı

İki sezonluk Alpine macerasının ardından cesur bir kararla Aston Martin'e geçiş yapan Alonso, belki de kariyerinin en doğru kararını vermiş vaziyette.

Geçen yılın ortasında en rekabetçi konsepte geçiş yapan ve git gide daha rekabetçi hale gelen takım, bu sayede 2023 sezonuna en iyi ikinci araca sahip olarak başladı.

Alonso'nun araçtan sonuna kadar faydalandığını söyleyebiliriz: ilk sekiz yarışta tam altı podyum, Monako'da son saniye kaçan bir pole pozisyonu ve dört kez ilk çizgi startı.

İspanyol pilotun takıma çok iyi uyum sağladığını söyleyen Mike Krack, bu ilişkinin anahtarı olarak iki tarafın da birbirine şeffaf davranmasını gösteriyor.

Autosport'a konuşan Krack, Alonso'nun yönetilmesi zor bir isim olup olmadığı sorusuna, "Birbirimizi yönetmemiz gerektiğini düşünmüyorum, çünkü o da hepimiz gibi takımın bir üyesi."

"Açıkçası, en yüksek profile sahip isim kendisi, bu yüzden ne yaptığını dinliyorsunuz ve ne söylediğini önemsiyorsunuz."

"Ama bunu birlikte yapmak istediğimizi biliyor, belirlediğimiz ya da onun bizden beklediği hedeflere ulaşamazsak bu konuda dürüst davranacağız."

"Bence bu aşamada bizim için kilit nokta mümkün olduğunca açık ve şeffaf bir ilişkiye sahip olmak. Şimdiye kadar her şey gayet iyi gidiyor."

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Photo by: Erik Junius

"Daha da önemlisi, Fernando aracın zayıf yönlerini biliyor, dolayısıyla sıkıntıları hep birlikte gözden geçiriyoruz. Kendisinden ne bekleyeceğimizi biliyor, kararları birlikte alıyoruz."

"Eğer böyle tecrübeli, zeki ve arzulu birine sahipseniz, onu da işin içine katmanız gerekir, çünkü bunu yaparsanız sadece kazançlı çıkarsınız."

"Fernando'yu sadece bir sürücü olarak görmüyoruz, kendisinin tecrübesinden ve pozitifliğinden faydalanmaya çalışıyoruz."

"Bunun bize epey yardımının dokunduğunu düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Formula 1

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı" Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Hollandalı sağlık örgütleri, McLaren F1'in nikotin markası hakkında şikayette bulundu

Hollandalı sağlık örgütleri, McLaren F1'in nikotin markası hakkında şikayette bulundu

Formula 1
Hollanda GP

Hollandalı sağlık örgütleri, McLaren F1'in nikotin markası hakkında şikayette bulundu Hollandalı sağlık örgütleri, McLaren F1'in nikotin markası hakkında şikayette bulundu

Son Haberler

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

F1 Formula 1

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor? Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

F1 Formula 1

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

F1 Formula 1

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı" Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol