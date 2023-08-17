Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

İki sezonluk Alpine macerasının ardından cesur bir kararla Aston Martin'e geçiş yapan Alonso, belki de kariyerinin en doğru kararını vermiş vaziyette.

Geçen yılın ortasında en rekabetçi konsepte geçiş yapan ve git gide daha rekabetçi hale gelen takım, bu sayede 2023 sezonuna en iyi ikinci araca sahip olarak başladı.

Alonso'nun araçtan sonuna kadar faydalandığını söyleyebiliriz: ilk sekiz yarışta tam altı podyum, Monako'da son saniye kaçan bir pole pozisyonu ve dört kez ilk çizgi startı.

İspanyol pilotun takıma çok iyi uyum sağladığını söyleyen Mike Krack, bu ilişkinin anahtarı olarak iki tarafın da birbirine şeffaf davranmasını gösteriyor.

Autosport'a konuşan Krack, Alonso'nun yönetilmesi zor bir isim olup olmadığı sorusuna, "Birbirimizi yönetmemiz gerektiğini düşünmüyorum, çünkü o da hepimiz gibi takımın bir üyesi."

"Açıkçası, en yüksek profile sahip isim kendisi, bu yüzden ne yaptığını dinliyorsunuz ve ne söylediğini önemsiyorsunuz."

"Ama bunu birlikte yapmak istediğimizi biliyor, belirlediğimiz ya da onun bizden beklediği hedeflere ulaşamazsak bu konuda dürüst davranacağız."

"Bence bu aşamada bizim için kilit nokta mümkün olduğunca açık ve şeffaf bir ilişkiye sahip olmak. Şimdiye kadar her şey gayet iyi gidiyor."

Lance Stroll, Aston Martin Racing AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Photo by: Erik Junius

"Daha da önemlisi, Fernando aracın zayıf yönlerini biliyor, dolayısıyla sıkıntıları hep birlikte gözden geçiriyoruz. Kendisinden ne bekleyeceğimizi biliyor, kararları birlikte alıyoruz."

"Eğer böyle tecrübeli, zeki ve arzulu birine sahipseniz, onu da işin içine katmanız gerekir, çünkü bunu yaparsanız sadece kazançlı çıkarsınız."

"Fernando'yu sadece bir sürücü olarak görmüyoruz, kendisinin tecrübesinden ve pozitifliğinden faydalanmaya çalışıyoruz."

"Bunun bize epey yardımının dokunduğunu düşünüyorum." dedi.