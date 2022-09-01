Krack: “Alonso, geniş çevresi sayesinde her takımda ne olup bittiğini biliyor”

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Alonso, geçtiğimiz haftalarda emekliliğini açıklayan Sebastian Vettel’in Aston Martin’deki yerini alacağını duyurarak Formula 1 camiasını şok içinde bıraktı. 2 kez dünya şampiyonu, Britanyalı takımla 2023 ve 2024 sezonunu kapsayan iki senelik bir kontrat imzaladı.

Alonso’nun şu anki takımı Alpine, markalar şampiyonasında 4. sırada yer alırken Aston Martin ise sadece 24 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu durum, İspanyol pilotun neden daha gerideki bir takıma gitmeyi seçtiği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Ancak Aston Martin’in Alonso’yu Formula 1’in en iyi takımlarına meydan okuyacak pozisyona gelme hedefleri konusunda ikna etmelerine gerek kalmamış çünkü takım patronu Krack’a göre deneyimli pilot çevresi sayesinde takım hakkında zaten oldukça fazla bilgi sahibiymiş.

Sky F1’e verdiği röportajda Krack, “Bence [Fernando’yu] çok fazla ikna etme çabasına girmemize gerek kalmadı.”

“Fernando’nun Formula 1’de çok geniş bir çevresi var. Hemen hemen her takımda ne olup ne bittiğini biliyor.”

“Bence işe aldığımız insanlarla, oluşturduğumuz altyapıyla ve hali hazırda bizimle çalışan iyi insanlarla projemizde kendisine göre bir rol görebildi.”

“Bu açıdan onu ikna etmek konusunda çok fazla çaba harcamadık.” dedi.

Krack’e Vettel yerine düşündükleri başka isimler olup olmadığı sorulduğunda pek detaya girmese de orijinal planın önümüzdeki sene 4 kez dünya şampiyonuyla devam etmek olduğunu doğruladı.

Alonso’nun ancak Vettel’in 2022 sezonunun sonunda emekli olacağını duyurması ardından Aston Martin’in radarına girdiğini de ekledi.

Krack, “Sebastian’la devam etmek istediğimiz konusunda hep açıktık.”

“Planımız Sebastian’la devam etmekti, bunu hep söyledik ve başka bir alternatif sadece Sebastian’ın [yarışmaya] son vermesiyle gündemimize gelecekti.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Krack, Alonso’nun mentalitesinin önümüzdeki yıllarda Aston Martin’i ileri taşıyacağından da emin olduğunu ifade etti.

Krack, “O [Alonso], bir şampiyon. Öyle olmasının bir sebebi var: çok rekabetçi olması.” “[Şampiyonlar], doğru soruları soruyorlar, takımların limitlerini zorluyorlar ve bizi konfor alanımızın dışına çıkaracak sorular soran böyle birine sahip olmak bizim için önemli.”

“Bu bizi bir adım ileri itiyor. Bu yüzden, bence takım için doğru olan böyle insanların bizimle olması.” yorumlarında bulundu.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images