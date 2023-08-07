Krack: "Alonso beklentilerimi aştı"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun bu yılki performansıyla beklentilerini aştığını söylüyor.
Fernando Alonso, 2023 sezonunda Sebastian Vettel'in yerini alarak Aston Martin'e katılmış ve buradaki ilk yarışlarında harika bir performans sergilemişti.
İspanyol pilot, ilk yarışlarda düzenli olarak podyuma çıkarak yaşına rağmen hâlâ gayet hızlı olduğunu gösterdi.
Bu performans da Aston Martin patronu Mike Krack'in beklentilerini aşmış durumda.
Krack şöyle konuştu: "Fernando beklentilerimi aştı, ki beklentilerimin çok yüksek olduğunu söylemem lazım."
"Bu doğrudan pistteki davranışlarıyla alakalı değil, takım içinde nasıl hareket ettikleriyle ilgili. Tam da olmasını istediğimiz gibiydi: yapıcı olması gerektiğinde yapıcıydı, gerektiğinde de bize meyden okuyordu."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Gerektiğinde eleştirel bir tutum sergilemek gelişime katkıda bulunuyor fakat bu dengeyi bulmak düşündüğünüzden daha zor bir iş."
"Sürücüler yarıştan sonra araçtan iniyorlar ve hâlâ adrenalin doluyken basın karşısına çıkıyorlar."
"Gazetecilerin sorularını yanıtlıyorlar, sonuçları özetliyorlar. Böyle anlarda doğru kelimeleri seçmek zordur."
"Aslında, doğru şeyi nadiren söylersiniz. Bu yüzden sıralama turlarından ya da yarıştan hemen sonra röportaj vermeyi sevmiyorum. Düşüncelerimi toparlamak için zamana ihtiyacım oluyor. Bu konuda pilotları kıskanmıyorum."
"Fernando bu konuda harika. Takımın yaptıklarını analiz ederken asla kötü bir şey söylemiyor. Önerdiğimiz çözümün işe yaradığını ama bir sonraki adımı atmak için başka bir şey denememiz gerektiğini söylüyor."
"33. galibiyeti hakkında herhangi bir tahminde bulunmak istemiyorum ama bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
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