Prime'a abone ol
Önceki / Alliot: "De Vries hiçbir şey gösteremedi"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Krack: "Alonso beklentilerimi aştı"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun bu yılki performansıyla beklentilerini aştığını söylüyor.

Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, 2023 sezonunda Sebastian Vettel'in yerini alarak Aston Martin'e katılmış ve buradaki ilk yarışlarında harika bir performans sergilemişti.

İspanyol pilot, ilk yarışlarda düzenli olarak podyuma çıkarak yaşına rağmen hâlâ gayet hızlı olduğunu gösterdi.

Bu performans da Aston Martin patronu Mike Krack'in beklentilerini aşmış durumda.

Krack şöyle konuştu: "Fernando beklentilerimi aştı, ki beklentilerimin çok yüksek olduğunu söylemem lazım."

"Bu doğrudan pistteki davranışlarıyla alakalı değil, takım içinde nasıl hareket ettikleriyle ilgili. Tam da olmasını istediğimiz gibiydi: yapıcı olması gerektiğinde yapıcıydı, gerektiğinde de bize meyden okuyordu."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Gerektiğinde eleştirel bir tutum sergilemek gelişime katkıda bulunuyor fakat bu dengeyi bulmak düşündüğünüzden daha zor bir iş."

"Sürücüler yarıştan sonra araçtan iniyorlar ve hâlâ adrenalin doluyken basın karşısına çıkıyorlar."

"Gazetecilerin sorularını yanıtlıyorlar, sonuçları özetliyorlar. Böyle anlarda doğru kelimeleri seçmek zordur."

"Aslında, doğru şeyi nadiren söylersiniz. Bu yüzden sıralama turlarından ya da yarıştan hemen sonra röportaj vermeyi sevmiyorum. Düşüncelerimi toparlamak için zamana ihtiyacım oluyor. Bu konuda pilotları kıskanmıyorum."

"Fernando bu konuda harika. Takımın yaptıklarını analiz ederken asla kötü bir şey söylemiyor.  Önerdiğimiz çözümün işe yaradığını ama bir sonraki adımı atmak için başka bir şey denememiz gerektiğini söylüyor."

"33. galibiyeti hakkında herhangi bir tahminde bulunmak istemiyorum ama bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

paylaşım
yorumlar

Alliot: "De Vries hiçbir şey gösteremedi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Formula 1
Belçika GP

Doohan: "Hedefim F1'e girmek" Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

Formula 1
Belçika GP

Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor" Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı

2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı

Formula 1
Belçika GP

2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı 2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso şimdilik ne zaman emekli olacağına karar vermedi

Alonso şimdilik ne zaman emekli olacağına karar vermedi

Formula 1
Belçika GP

Alonso şimdilik ne zaman emekli olacağına karar vermedi Alonso şimdilik ne zaman emekli olacağına karar vermedi

Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim"

Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim"

Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim" Alonso: "Araçta yeniden iyi hissettim"

Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"

Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"

Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız" Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"

Son Haberler

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

F1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

F1 Formula 1
Belçika GP

Doohan: "Hedefim F1'e girmek" Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

MGP MotoGP
Britanya GP

Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz" Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

F1 Formula 1

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı" Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol