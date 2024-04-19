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Formula 1 Çin GP

Krack: "Alonso, Aston Martin'le pek çok şey başarabilir"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun takımla önemli başarılar elde edeceği görüşünde.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, İngiliz takım ile olan anlaşmasını 2026 sonuna kadar uzatmayı tercih etti.

İspanyol pilot, yeni kural döneminde takımda kalacak ve bu da İngiliz ekibe olan inancını ortaya koyuyor.

Bugün Çin'de konuşan takım patronu Mike Krack, anlaşmanın çok da zor gerçekleşmediğini çünkü iki tarafın da devam etme niyetinde olduğunu belirtti.

Krack şöyle dedi: "Alonso'nun kontratını uzatmada herhangi bir zorluk çekmedik."

"Görüşmelere geçen yılın sonunda başladık ve başlangıçta her şey işbirliğimizi sürdürüp sürdürmeme konusunda alınacak bir prensip kararına bağlıydı."

"Bu karar alındığında her şey oldukça kolay ilerledi. Her konuda anlaştığımız zaman, bunu hemen duyurmaya karar verdik. Bu hem hepimiz için iyi oldu."

"Fernando ile sözleşme uzatmak, onun takımımıza ve takımın geleceğine inandığını gösteriyor çünkü 2026'dan itibaren Honda ile işbirliği yapacağız."

"Aston Martin'in alt yapısını geliştirme süreci devam ediyor, yeni rüzgar tüneli bu yıl tamamlanacak. Genel olarak başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ve Fernando da buna inanıyor. Birlikte çok şey başarabileceğimizi düşünüyor."

Aston Martin Pirelli Hot Laps. Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, colleagues

Aston Martin Pirelli Hot Laps. Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, colleagues

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

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