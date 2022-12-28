Krack: "Alonso, Aston Martin'in geleceğinde büyük rol oynayacak"
Aston Martin patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun takımın geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı görüşünde.
Aston Martin, Sebastian Vettel'in ayrılık kararı sonrası Fernando Alonso ile çok yıllık yeni bir kontrat imzalamıştı.
İspanyol pilot, takımla ilk yarışına 2023 Bahreyn GP'de çıkacak ve hem İspanyol pilot hem de takım için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Alonso kariyerinin sonuna doğru geldiği için, emekli olduktan sonra da İngiliz şirketin bünyesinde yer alabilir.
Takım patronu Mike Krack, İspanyol sürücünün spor kariyeri sona erdikten sonra Aston Martin'de kalabileceğini doğruladı fakat detay vermedi.
Krack, "Kendisiyle bu konuda verimli bir görüşme yaptım bile."
"Fernando ile olan ortaklığımızın, bir aracı sürmekten daha fazlası olabileceğine inanıyorum."
"Bize katıldı ve ekibin önemli bir üyesi haline geldi. İşbirliğinin nasıl gelişeceğini göreceğiz."
"Fernando'nun takımın geleceğinde büyük bir rol oynayabileceğine şüphe yok. dedi.
Alonso'nun anlaşması 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Ayrıca 2025 için de kontratında bir opsiyon olduğuna inanılıyor.
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