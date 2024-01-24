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Krack: "Alonso, 2023'te sanki ilk yılındaymış gibi motiveydi"

Fernando Alonso, 2023'teki enerjisi ve takıma olan desteğiyle, takım patronu Mike Krack'in övgüsünü aldı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, swings on the bannisters

Fernando Alonso, 2023 sezonunun başında Aston Martin'e katıldı ve burada emekliliğini açıklayan Sebastian Vettel'in yerini aldı.

Alonso, Vettel'den daha yaşlı olmasına rağmen daha motive bir görüntü çiziyordu.

Yine de Speedcafe'e konuşan Krack, Vettel'i Alonso ile karşılaştırmanın, kariyerlerinde bulundukları nokta göz önüne alındığında haksızlık olacağını düşünüyor.

"Sebastian muhtemelen kariyerinin sonundaydı. Kendi seçimini yapmıştı ve bırakacaktı. Fernando için durum farklıydı. O bunu başka bir meydan okuma olarak gördü."

Alonso'nun Aston Martin'e sadece maaş çeki için katılmadığını belirten Krack şunları ekledi: "Pek çok sürücü daha küçük takımlara gider ve kariyerlerinin sonuna kadar alabilecekleri her şeyi almaya çalışırlar."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Fernando'da gördüğümüz şey bu değildi. Aslında tam tersi oldu."

"Sanki ilk sezonundaymış gibi süren bir pilotumuz vardı. Enerji doluydu, sadece bizi değil kendisini de motive ediyordu."

"Ofise ilk gelen kişi olarak hepimize örnek oldu. Sabah geliyorsunuz ve o orada oturup 'günaydın çocuklar' diyor!"

"Bu örnek liderlik takımı etkiledi, takımı daha iyisini yapmaya zorladı ve şu anda 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir takıma sahibiz."

"Tabii ki bu sadece Alonso'nun değil, tüm takımın meziyeti. Ancak Fernando sayesinde, eğer takımda olmasaydı elde edeceğimizden çok daha fazlasını kazandık."

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